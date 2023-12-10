Hilal Cebeci'den Aleyna Tilki paylaşımı! "11 yıl önce bıraktım..."

Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük bir aşk yaşayan Hilal Cebeci son hali ile gündem olmuştu. Değişimiyle şaşırtan bir dönemin ünlü şarkıcı gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

"Köylü Güzeli" "İpe ipe" gibi şarkıları ile hafızalara kazınan Hilal Cebeci'den Aleyna Tilki paylaşımı geldi.

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" diyen Aleyna Tillki'yi paylaşan Hilal Cebeci ilginç bir iddiada bulundu.

"Bugün Aleyna'ya yapılanlar zamanında bana da yapıldı" diyen Cebeci "Hakkımda çok kaprislidir yalanı çıkartıldı, o kadar yoruldum ki 11 yıl önce bıraktım, işlerim engellendi. O zamanlar sosyal medya olmadığı için Aleyna gibi kendimi ifade edemedim" dedi.







