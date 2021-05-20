Hindistan'da dehşete düşüren görüntüler! Köpekler ve kuşlar cesetleri yiyor

Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle mücadele edilen Hindistan'da günlük ölüm sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 267 bin 334 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 25 milyon 496 bin 330'a yükseldiği bildirildi.

ÖLÜM SAYISINDA REKOR KIRILDI

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 4 bin 529 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük ölüm sayısında rekor kırılırken, toplam can kaybı sayısı da 283 bin 248'e ulaştı.

Ülkede en son günlük ölüm sayısında dün 4 bin 329 ile rekora ulaşılmıştı. Günlük vaka sayısı ise haftalar sonra ilk kez Pazartesi günü 300 binin altına düşmüştü.

Vaka sayısındaki düşüşe rağmen ölüm sayısındaki artışın nedenlerine değinen doktorlar, bu durumun ilaç ve ekipman yetersizliği ile hastaların sağlık kuruluşlarına başvurmada geç kalmasından kaynaklandığını belirtiyor.

HAYVANLAR CESETLERİ YEMEYE BAŞLADI

Öte yandan ülkede birçok cesedin Ganj nehrine atılması ölü sayısındaki bilançonun söylenenden daha da yüksek olduğu iddia ediliyor. Çok sayıda çürüyen cesedin Ganj kıyısına vurması korkunç durumu gözler önüne seriyor. Nehirde yüzen ve Kovid-19 taşıyan cesetler bölgede bulunan başıboş köpekler ve kuşlar yüzünden tehlike yaratıyor. Öyle ki bu hayvanlar su üzerinde yüzen cesetlerden beslenmeye başlamış durumda.