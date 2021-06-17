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Hindistan'da kara mantardan sonra yeşil mantar da görüldü! Doğrudan akciğeri etkiliyor

17.06.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 salgını nedeniyle çok zor günler geçiren Hindistan'da işler hiç iyi gitmiyor. Özellikle koronavirüs hastalarında iyileştikten bir süre sonra görülmeye başlanan ve diyabeti de olanlar için ölümcül tehlike arz eden kara mantar hastalığının farklı türlerinin ortaya çıktığı öğrenildi.

Hindistan'da kara mantardan sonra yeşil mantar da görüldü! Doğrudan akciğeri etkiliyor

Hindistan'dan korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Kovid-19 hastalarında görülen kara mantar enfeksiyonunun ardından üç farklı renkte daha mantar enfeksiyonuna rastlandı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre kovid-19 hastalarında kara mantarın yanı sıra, beyaz mantar ve sarı mantar enfeksiyonları da görülmeye başlamıştı. Kara mantarın dışındaki bu varyantın görüldüğü hasta sayısı bini aşmıştı.

ŞİMDİ DE YEŞİL MANTAR GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Bölgeden gelen son haberlere göre koronavirüs hastalarında şimdi de yeşil mantar enfeksiyonu yani Aspergillus fungus görülmeye başlandı.

DOĞRUDAN AKCİĞERLERİ ETKİLİYOR

Yeşil mantar şimdilik çok yaygın değil. Madhya Pradesh'te 34 yaşındaki bir hasta bu teşhisin konulduğu ilk hasta oldu. Bu enfeksiyon doğrudan akciğerleri etkiliyor. 34 yaşındaki hastanın iki ay boyunca yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Ancak hasta taburcu edildikten kısa bir süre sonra burun kanaması, ateş ve kilo kaybı yaşamaya başladı.

NDTV'de yer alan haberde hastanın dokturu Ravi Dosi'nin açıklamalarına yer verildi.
Dr. Dosi, yeşil mantar enfeksiyonunun görüldüğü bu hastanın akciğerlerinin yüzde 90'ının enfeksiyondan etkilendiğini söyledi.

Durumuya kötüye giden ve tedaviye cevap vermeyen hastanın Bombay'daki daha büyük bir hastaneye sevk edildiği açıklandı. Dr. Dosi, yeni yeşil mantar hakkında daha fazla araştırma gerektiğini belirtti.

PEKİ MANTAR ENFEKSIYONUNUN KARA, SARI, BEYAZ YA DA YEŞİL OLDUĞU NASIL ANLAŞILIYOR?

Dosi, bu mantarın hastaların vücudunda renk değişimine neden olmadığını belirterek, "Hastada hangi mantar enfeksiyonu olduğu, laboratuvar testleri sırasında ortaya çıkan gölgelerle teşhis ediliyor" diye konuştu.

Dosi'nin verdiği bilgiye göre mukormikoz kara mantar, cinderella beyaz mantar, aspergillus ise sarı ve yeşil mantar enfeksiyonuna yol açıyor.

ANI Haber Ajansı'nda yer alan haberde ise yerel bir sağlık departmanı yetkilisi olan Apoorva Tiwari'nin açıklamalarına yer verildi.

''İLK YEŞİL MANTAR VAKASI''

Tiwari, "Bu muhtemelen ülkedeki ilk yeşil mantar vakası" yorumunda bulundu. Bulaşıcı olmayan kara mantar hastalığının aslında doğrudan koronavirüsle ilgisi yok. Ancak kovid-19 gibi bağışıklık sistemini zayıflatan virüsler ya da hastalıklar kara mantar hastalığı için uygun ortamı oluşturuyor. Bu nedenle de birçok koronavirüs hastasında bu hastalığa rastlandı.

Hindistan’da koronayla birlikte patlama yaptı: Kara mantarHindistan’da koronayla birlikte patlama yaptı: Kara mantar


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan Kara mantar hastalığı

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