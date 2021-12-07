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Hindistan'da mide bulandıran olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

07.12.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalandıkları gerekçesiyle hastanede karantina altında tutulan 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti. Kadınların şikayeti üzerine meslekten ihraç edilen doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da mide bulandıran olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

Hindistan'ın Tamil Nasu eyaletindeki bir hastanede yaşanan olay dehşete düşürdü. Hastanede görevli iki doktor, koronavirüse yakalandıktan sonra kendi çalıştıkları hastanede karantina altına alındı. Doktorlar, burada kendi meslektaşları olan iki kadın doktora tecavüz etti.

YATAĞINA YATIRIP TECAVÜZ ETTİ

Yatağında yatan erkek doktor karşı taraftaki odada duran kadın doktora seslenerek, telefonunun bozulduğunu ve ailesiyle konuşmak istediğini söyledi. Kadın doktor telefonu vermek için odaya geldiğinde, erkek doktor yatağına yatırıp kadına tecavüz etti.

DİĞERİ DE EGZERSİZ BAHANESİNİ KULLANDI

Diğer erkek doktor ise nefes alamadığını belirterek, nefes egzersizleri konusunda yardım istedi. Koronalı erkek doktora nefes egzersizi yaptırmak için odaya gelen kadın doktor, erkek doktorun tecavüzüne uğradı.

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MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİLER

Olayların ardından 2 kadın doktor da soluğu hastane yönetiminde aldı. Kadın doktorların hastane yönetimine anlattıkları ışığında hemen soruşturma başlatıldı. Bakanlığın da devreye girdiği olayda, tecavüz suçunu işlediklerine dair kanıt bulunan 2 erkek doktor, meslekten ihraç edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

İki erkek doktor hakkında işledikleri suçlardan dolayı dava açıldı. Sağlık Bakanlığı, doktorların gereken cezayı alması konusunda olayın takipçisi olunduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Hindistan
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