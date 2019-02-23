Hindistan'da kaçak alkolden en az 93 kişi hayatını kaybetti

Bölge polisi bir kişiyi kaçak içki satmaktan gözaltına aldıklarını açıkladı; iki yetkilinin ise denetimleri yeterince yerine getirmediği gerekçesiyle görevlerinden alındığı belirtildi.

Assam eyaletinde yer alan Golaghat bölgesinden doktor Ratul Bordoloi, gelen hastaların aşırı derecede kustuğunu, şiddetli bir göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetine sahip olduklarını söyledi.

Bazı hastaların durumunun ciddi olması sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği kaydediliyor.

Son birkaç gündür hayatını kaybedenler arasında çay tarlalarında çalışan çok sayıda kadın işçi var.

İki hafta önce ise ülkenin kyzeyindeki Uttar Pradesh ve Uttarakhand eyaletlerinde yine kaçak içkiden 100 kişi hayatını kaybetmişti.

AFP'nin haberine göre Assam eyaletinde Perşembe akşamından beri kaçak içki tüketen kişiler hastaneye kaldırılıyor.

Eyaletin sağlık bakanı olan Himanta Biswa Sarma, hastane dışında da hayatını kaybeden kişilerin olması nedeniyle ölümlerin sayısının artabileceğini söylüyor.

Hindistan'ın kırsal bölgelerinde ciddi oranda tehlikeli olan metanolün de bazen yüksek oranda kullanıldığı alkol yapımı çok yaygın.

Metanol yüksek oranlarda tüketilmesi halinde körlüğe, karaciğerde kalıcı hasara ve ölüme neden olabiliyor.

Yüzlerce yoksul kişi her yıl Hinditan'da kaçak alkol yüzünden hayatını kaybediyor.

Resmi rakamlara göre her yıl Hindistan'da tüketilen beş milyar litre alkolün sadec eyüzde 40'ı yasal olarak üretiliyor.

Bunu önlemek için bazı eyaletlerin kaçak alkolü yasaklamasının ya da bu konuda baskı yapmasının yasa dışı üretimi ve satışı artırdığı eleştirileri yapılıyor.