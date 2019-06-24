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Hindistan'da Müslüman genci linç eden 5 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

Hindistan'da Müslüman genci linç eden 5 kişi tutuklandı

Hindistan'ın Jarkand eyaletinde geçen hafta Müslüman gencin Hindu bir grup tarafından linç edilmesine ilişkin 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, 24 yaşındaki Tabrez Ansari isimli gencin, motosiklet çaldığı iddiasıyla bir grup Hindu tarafından saldırıya uğramasından günler sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili 5 kişi tutuklandı.

Sosyal medyada dolaşıma giren, Ansari'nin dövüldüğü görüntülerin yer aldığı videoda, Müslüman gencin Hindu tanrılarını öven sloganlar atmaya zorlandığı görüldü.

Ailesi, polisin, aldığı yaralara rağmen Ansari'nin tedavi görmesini engellediğini ileri sürdü.

Eşi Shahista Parveen, BBC'ye yaptığı açıklamada, Ansari'nin gece boyunca elektrik direğine bağlandığını ve ertesi gün polise teslim edildikten sonra hırsızlık suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Eşinin, dört gün sonra bir hastaneye sevk edildiğini dile getiren Parveen, Ansari'nin, Hindu tanrılarını öven tezahüratları tekrarlamayı reddettikten hemen sonra dövüldüğünü belirtti.

NDTV'nin haberinde, ailenin, polis ve doktorlar dahil olmak üzere, ilgililere karşı yasal işlem başlatılması talebinde bulunduğu ve Parveen'in, eşinin "Müslüman olduğu için acımasızca dövüldüğünü" söylediği aktarıldı.

Olayla ilgili 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ve Tabrez Ansari'yi dövmekle suçlanan en az bir kişinin daha polis tarafından arandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindu linç Müslüman genç

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