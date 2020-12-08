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Hintli çiftçi 1 günde milyoner oldu

08.12.2020 13:36 | Son Güncelleme:
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Hintli çiftçi 1 günde milyoner oldu

Hindistan’da bir çiftçi 2,5 dolara kiraladığı tarlada 14,98 karatlık elmas bulunca bir günde milyoner oldu. Talihli çiftçinin elması sattıktan sonra yaptığı ilk şey motosiklet almak oldu.

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Lakhan Yadav, birçok köyün terk edildiği Madhya Pradesh eyaletindeki Panna Ulusal Parkı’ndan tahliye edilmişti.

Yalnızca 2 inek ve 2 hektar arazi almasına yetecek kadar tazminat alan Yadav, yaklaşık 2,5 dolara kiraladığı 100 metrekarelik tarlada 14,98 karatlık elmas bulunca bir günde milyoner oldu.

Yadav olaya ilişkin açıklamasında, toprağı sürmeye çalıştığı sırada olağan dışı parıltıyı fark ettiğini belirterek, “Taşı aldıktan sonra gerçek olduğundan emin olmak için elmas ofisine gittim. Elmas ofisindeki görevli tahminlerimi doğruladı. Böylece bir günde milyoner oldum” ifadelerini kullandı.

Mücevher geçtiğimiz günlerde 6 milyon rupiye (yaklaşık 81 bin dolar) satılırken, Yadav’ın elması bulduktan sonra yaptığı ilk şey bir motosiklet satın almak oldu.

Talihli adam, kazancını israf etmemeye kararlı olduğunu söyleyerek, 4 çocuğunun geleceğini güvence altına almak için kalan parayı bankaya yatırdığını bildirdi.

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