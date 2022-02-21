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Hırsızlık için girdiği camide imamı bıçakladı!

21.02.2022 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da hırsızlık yapmak için camiye giren şüpheli, hırsızlığa engel olmaya çalışan imamı bıçakladı. 3 yerinden bıçaklanan imam hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan yaralan imamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hırsızlık için girdiği camide imamı bıçakladı!

Bursa'da, hırsızlık için camiye giren şüpheli, kendisini engellemeye çalışan imam Halil Okumuş'u 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Canlılar Camii Kur'an kursuna hırsızlığa giren bir kişiyi camii imam hatibi Halil Okumuş engellemeye çalıştı.

Hırsızlığa girdiği camide imamı bıçakladı  - Güvenlik - Bursa - Merkez

İMAMI BIÇAKLADI

Yaşanan arbede sırasında hırsızlık şüphelisi, yanında getirdiği bıçakla Okumuş'u vücudunun 3 yerinden yaralayıp kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Halil Okumuş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hırsızlığa girdiği camide imamı bıçakladı  - Güvenlik - Bursa - Merkez

Burada tedaviye alınan Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Bursa
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