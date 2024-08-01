Hizbullah'tan İsrail'e saldırı! Çok sayıda roket fırlatıldı: İran'dan saldırı açıklaması

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir Hizbullah komutanını öldürmesinin ardından İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye'ye düzenlenen suikast Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti.

İran ve Hizbullah yaşanan olaylar sonrasında 'intikam' yemini ettiğini açıklamıştı. Netanyahu saldırılar sonrası yaptığı açıklamada ise kendilerini zor günler beklediğini ifade etmişti.

İSRAİL'E ÇOK SAYIDA ROKET FIRLATILDI

Gece saatlerinde Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e çok sayıda füze fırlattı. İsrail de Hizbullah'ın saldırısına savaş uçaklarıyla karşılık verdi.

İRAN'DAN SALDIRI AÇIKLAMASI

Öte yandan İran yaptığı açıklamada meşru müdafaa hakkı kapsamında İsrail'e saldırı düzenleyeceğini açıkladı.