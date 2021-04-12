Hızlı yemek yemek de kilo aldırıyor!

İnsanlar hızlı yaşam temposuna ayak uydurmak için çabuk ve aceleyle yemek yiyorlar. Hızlı yemek yeme başta kilo artışı olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Hızlı yemek yeme daha fazla yemenize neden oluyor. Yemekten sonra açlık hormonu olan ghrelin hormonu baskılanır, leptin gibi tokluk hormonları salgılanır. Bu hormonlar beyninize doygunluk sinyali gönderir, tok hissettirir ve yemeği bırakmanızı sağlar. Bu işlem yaklaşık 20 dakika sürer, hızlı yemek beyninize bu sinyallerin ulaşması için gereken zamanı tanımaz ve aşırı yemenize neden olur. 7-9 yaş arası 261 çocuk arasında yapılan bir çalışmada, hızlı yemek yiyenlerin %60’ının daha fazla yediği bulunmuştur. Aynı zamanda hızlı yemek yeme besinleri iyice çiğnemeden yutmanıza neden olur, yapılan çalışmalar ise iyice çiğnemenin tokluğu artırdığını ve kalori alımını azalttığını göstermektedir. 18-45 yaş arası 45 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, katılımcılardan 3 farklı zamanda normal, normalden 1,5 kat daha fazla ve normalden 2 kat daha fazla çiğnemeleri ve doyana kadar pizza yemeleri istenmiştir ve katılımcıların ortalama kalori alımı normalden 1,5 kat daha fazla çiğnediklerinde %9,5; normalden 2 kat fazla çiğnediklerinde %14,8 azalmıştır.

OBEZİTE RİSKİNİ ARTIRIYOR Hızlı yemek yeme aşırı kilolu ve obez olmak için potansiyel bir risk faktörüdür. Yeme hızı ile obezite arasındaki ilişkiyi inceleyen 23 çalışmanın dahil edildiği bir sistematik derlemede, hızlı yiyenlerin yavaş yiyenlere kıyasla obez olma olasılığının yaklaşık 2 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. 529 erkek katılımcının 8 yıl içerisindeki kilo değişikliğinin incelendiği başka bir çalışmada, hızlı yiyenlerin yavaş ve orta tempoda yiyenlere göre 2 kat daha fazla kilo aldıkları bulunmuştur. TİP 2 DİYABET RİSKİNİ ARTIRIYOR Hızlı yemek yeme, daha yüksek tip 2 diyabet riski ile ilişkilendirilmiştir. 2013 yılında Klinik Beslenme dergisinde yayınlanan bir vaka-kontrol çalışmasında hızlı yemek yiyenlerin yavaş yiyenlere kıyasla tip 2 diyabete yakalanma olasılığının 2 kattan daha fazla olduğu bulunmuştur. MİDE VE BAĞIRSAK SAĞLIĞINI BOZUYOR Besinler tam çiğnemeden ve büyük lokmalar halinde yutulduğunda sindirim süreli uzar ve bu da organları daha fazla yorarak mide ve bağırsak problemlerine zemin hazırlar. Aynı zamanda hızlı yemek yerken besinlerle birlikte hava da yutulduğundan gaz ve şişkinlik problemleri kaçınılmaz olur.