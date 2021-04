Hızlı yemek yemek de kilo aldırıyor!

YEME HIZINI YAVAŞLATMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Yemek sırasında tv seyretmek, bilgisayar ile ilgilenmek gibi eylemler farkında olmadan daha hızlı yemenize neden olabilir, bu yüzden yemek yerken sadece önünüzdeki yemeğe odaklanın. Her lokmadan sonra çatal ve bıçağınızı elinizden bırakın. Bu yöntemin yeme hızınızı oldukça yavaşlattığını göreceksiniz. Küçük lokmalar alın ve her lokmayı 20-30 defa çiğnemeyi hedefleyin. Masaya çok aç oturmayın, çok aç olduğunuzda bir an önce doymak için yeme hızınızın kontrolünü kaybedebilirsiniz. Bu noktada küçük ara öğünler yapmak kurtarıcı olabilir.