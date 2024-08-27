Hollanda'da yaşayan Türk gurbetçi 'Siz bizi zengin mi sanıyorsunuz?' diyerek isyan etti... "Gurbetçilerden elinizi çekin"

Hollanda'da yaşayan bir Türk sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Gurbetçilere dair oluşturulan önyargılara meydan okuyan genç adam, "Gurbetçileri Avrupa'da rahat yaşıyor sanarsınız ama biz burada bir poğaçaya 2 Euro veriyoruz. En uyguna da bulabileceğin 1.50-1.75 Euro. Sadece sabah kahvaltısında 14 Euro veriyorum. Daha bunun öğleni var, akşamı var, kirası var, faturası var. Arkadaşlar el insaf. Şu gurbetçileri zengin sanmayın. Biz de sizin gibi küçük paralara çalışıyoruz. Burada durumlar iç açıcı değil. Burada kazandığımız para anca yemeğimize ve kiramıza yetiyor. Siz gurbetçileri ne sanıyorsunuz anlamıyorum ki... Siz cebimiz para mı doldu sanıyorsunuz? Biz toprağımızdan uzak, vatanımızdan uzak, sıla hasretiyle burada bilmediğimiz bir millet, kavram, ülke içinde para kazanmaya çalışıyoruz. Lütfen şu gurbetçilerden elinizi çekin" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı duruma tepki göstererek gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gel buraya üzme kendini oralarda" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gurbette telef olmanıza gönlümüz razı değil" yorumunu yaptı.