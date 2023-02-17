Hollandalı çocuk Türkiye için kapı kapı gezerek yardım topladı! Duygusal anlar yaşattı... Zilleri çalıp depozitolu şişe sordu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Türkiye 6 Şubat sabahında kabus dolu bir güne uyanırken bölgeye dünyadan ve Türkiye’den yardım yağdı. Hollanda’da bir çocuğun kapı kapı dolaşarak Türkiye’deki depremzedeler için yardım toplaması görenleri duygulandırdı.

“ÇOK ÜZÜLDÜM”

Evlerinin yakında ve okulunda depozitolu şişeler için bir kutu hazırlayın 8 yaşındaki çocuk, bisikletiyle ev ev dolaşıyor. Yanına küçük bir kumbara alan çocuk nakdi yardımları da kabul ediyor. Türkiye’deki depremleri gördüğünde çok üzüldüğünü ifade eden Hollandalı çocuk, “Para toplamak istedim çünkü Türkiye’deki binaların yıkılmasına ve depremzedelere çok üzüldüm. Ağlayan tüm çocuklar, ailesini kaybeden ve evi yıkılan herkes için” dedi.