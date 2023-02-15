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Kanadalı gazeteci deprem bölgesinde yaşadıklarına inanmadı! “Türk misafirperverliği acil durumlarda bile devam ediyor”

15.02.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki deprem 10 ili yerle bir etti. Afetin bilançosu her geçen gün artarken dünyanın gözü kulağı da deprem bölgesine çevrilmiş durumdaydı. Bölgeye yabancı arama-kurtarma ekiplerinin dışında gazeteciler de geldi. Deprem bölgesindeki son durumu anlatmak için gelen Kanadalı gazeteci Kristina Jovanovski yaşadıklarına inanamadığını söyleyerek Twitter’dan duygulandıran anlarını paylaştı.

Kanadalı gazeteci deprem bölgesinde yaşadıklarına inanmadı! “Türk misafirperverliği acil durumlarda bile devam ediyor”

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye dünyadan ve Türkiye’den yardım yağdı. İnsani, tıbbi, arama-kurtarma yardımlarının dışında bölgedeki son durumu dünyaya anlatmak için afet bölgelerine basın mensupları da geldi. Kanadalı gazeteci Kristina Jovanovski depremzedelerin kendisine gösterdiği misafirperverlik karşısında duygulandığını dile getirerek sosyal medyada afet bölgesinde yaşadıklarını anlattı.

“YEMEK VE ÇAY İÇMEYE DAVET EDİLDİM”

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Depremzedelerin kendisiyle ilgilendiğini sürekli olarak aç olup olmadığını sorduğunu dile getiren Kanadalı gazeteci sosyal medyadan bir sofranın fotoğrafını paylaşarak, “Türk misafirperverliği acil durumlarda bile devam ediyor. Dün yarım saatlik konuşmamızın ardından iki aile beni yemek yemeye ve çay içmeye çağırdı." ifadelerini kullandı.

“ISRAR ETMEK ZORUNDA KALDIM”

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Ekipmanları için pil almak adına sağlam kalan bir dükkana gittiğini belirten Kanadalı gazeteci, “Bir pil takımı satın almak gerekiyordu. 200 tl idi. Bende sadece 150 tane vardı. Adam sorun değil dedi ve parayı verdim. Daha fazla para çektim ve paramın geri kalanını alması için ona 3 kez ısrar etmek zorunda kaldım” dedi.

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Ardından yaptığı paylaşımda ise dükkan sahibinin kendisine çorba ısmarladığını ve otobüsünü beklerken oturması için sandalye verdiğini belirterek Twitter paylaşımında, “Şimdi bana çorba ısmarladı ve otobüs beklerken oturmam için bir sandalye verdi” ifadelerini kullandı.

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deprem Gazeteci Kanada

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