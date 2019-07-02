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Hollywood’da, Marilyn Monroe’nun heykeli çalındı!

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YAŞAM  | 02.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

Marilyn Monroe’nun Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda bulunan gümüş Four Ladies of Hollywood adlı kamelyanın en tepesindeki heykeli çalındı.

Hollywood’da, Marilyn Monroe’nun heykeli çalındı!

Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda bulunan Marilyn Monroe heykeli çalındı

Los Angeles polisi; Dolores Del Rio, Dorothy Dandridge, Mae West ve Anna May Wong’un heykellerinden oluşan Four Ladies of Hollywood adlı kamelya şeklindeki heykelin en üstünde bulunan Monroe heykelini arıyor.Heykelin çalınma anına şahit olan görgü tanıkları, hırsızı demir testeresiyle gördükleri yönünde ifade verdi.

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Çalınan heykel, Monroe’nun Yaz Bekarı filminde eteklerinin uçuştuğu meşhur pozunun bir canlandırmasıydı

Soruşturmayı sürdüren polis, henüz hırsızın kimliğini tespit edemedi. 1962 yılında 36 yaşındayken intihar eden Marilyn Monroe, Hollywood’un en ikonik oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marilyn Monroe Hollywood

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