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  4. Kreşte skandal anlar! İstismar görüntüleri böyle ifşa edildi: Eliyle ağzını burnunu kapattı, yemek yemeye zorladı

Kreşte skandal anlar! İstismar görüntüleri böyle ifşa edildi: Eliyle ağzını burnunu kapattı, yemek yemeye zorladı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.12.2024 09:39
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Vietnam'ın Vung Tau bölgesindeki bir kreşte kaydedilen görüntüler ülkeyi hareketlendirdi. Saigon Giai Phong gazetesine göre, 25 yaşındaki öğretmen öğrencilere şiddet uyguluyordu. Görüntüler bir başka öğretmen tarafından cep telefonuyla kaydedilerek ifşa edildi. O anlar sosyal medyadan da paylaşılınca tepkileri beraberinde getirdi.

Kreşte skandal anlar! İstismar görüntüleri böyle ifşa edildi: Eliyle ağzını burnunu kapattı, yemek yemeye zorladı

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'ın Vung Tau bölgesindeki bir kreşte öğretmenin öğrencilerine uyguladığı şiddet ülkede tepki topladı. Görüntülerde öğretmenin öğrencisinin ağzını ve burnunu kapatarak nefes almasını engellediği, çocuğun yulaf lapasını yemeyi reddetmesi üzerine metal kaşıkla ağzına vurduğu görüldü.

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Soruşturmaya göre öğretmenin okul öncesi pedagoji alanında uzmanlığı yoktu. Öğretmenin çocuklarla ilgilenme ve yönetme sürecinde ellerini bağlama, ağızlarını kapatma, ağzına, yüzüne vurmak, saçını çekmek gibi davranışları olduğu; çocukları yemeye ve içmeye zorlamak için metal kaşıklar ve TV uzaktan kumandaları kullanarak çocukların ağızlarına vurduğu ifade edildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken öğretmenin tutuklandığı söylendi.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam kreş istismar
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