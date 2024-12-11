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Üniversite yıllarında başladığı hobisini işe dönüştürdü! 30 yaşına gelmeden milyoner oldu: "Uyurken bile para kazanıyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.12.2024 11:09
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Henüz 27 yaşında olmasına rağmen Grace Beverley'nin çok sayıda işletmesi sayesinde serveti 8 milyon sterlinin (355.365.280 TL) üzerinde. Üniversite yıllarında hobi olarak başladığı işlerini tam zamanlı kariyere dönüştürdükten sonra Beverley, 2020 yılında Forbes'un 30 Yaş Altı Avrupa listesinde yer aldı.

Üniversite yıllarında başladığı hobisini işe dönüştürdü! 30 yaşına gelmeden milyoner oldu: "Uyurken bile para kazanıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Oxford Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldığı sırada spor hobisine odaklanan ve sosyal medyada hızla takipçisini büyüten Grace Beverley üniversite eğitimine ara verdi. O dönemde sosyal medya hesapları üzerinden Oxford'da eğitim ve veganlık odaklı bir yaşam tarzı vlogger yapmaya başladı.

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Takipçi sayısını büyüttükten sonra ise TALA adındaki spor giyim markası, Shreddy adındaki fitness ürün ve teknoloji markası ve The Productivity Method adındaki planlayıcı ve günlük metot uygulamasını oluşturdu.

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E-pazarlama uygulamaları sayesinde uyurken bile para kazanmasına rağmen ilk markasını oluşturma sürecinde zorlandığını ifade eden Beverley, "Bu konuda fazla konuşmadım çünkü o zamanlar hassas bir konuydu ama her şeyi yıkıp sıfırdan başlamak ve uzun ömürlü bir marka inşa etmek inanılmaz zordu, inanılmaz pahalıydı ve duygusal olarak yıpratıcıydı. Çok büyük bir inanç gerektiriyordu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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