Hollywood oyuncusu Sylvia Miles 94 yaşında hayatını kaybetti

Geceyarısı Kovboyu ve Elveda Sevgilim gibi filmlerin yıldızı Sylvia Miles, 94 yaşında New York’taki evinde hayatını kaybetti. Miles’ın yakın arkadaşları gazeteci Michael Musto ve oyuncu Geraldine Smith, Miles’ın ölüm haberini doğruladı.

Ünlülerle yaptığı röportajlarla tanınan gazeteci Musto, Miles hakkında, “1970’lerde benim ilk röportaj yaptığım ünlülerden biriydi. Karizmatik ve kariyerinde tutkuluydu” ifadesini kullandı.

1969 yılında ilk büyük rolünü Geceyarısı Kovboyu (Midnight Cowboy) filminde Jon Voight ve Dustin Hoffman ile oynayan Miles, sadece altı dakika göründüğü rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandı. Miles, altı dakikalık rolüyle ödüle aday gösterilerek Oscar tarihine geçti. Ödül, Cactus Flower filmindeki rolüyle Goldie Hawn’a verildi. Miles’ın ikinci Oscar adaylığı ise 1975 yılında rol aldığı Elveda Sevgilim (Farewell, My Lovely) filmiyle geldi.

Kariyeri boyunca pek çok filmde rol alan ünlü oyuncu, kırmızı halılarda büyük şapka tercihleri, dikkat çekici kıyafetler giymesiyle ve burnunun üstüne düşürdüğü renkli gözlüklerin üzerinden bakışlarıyla akıllarda kaldı. Kariyeri boyunca sistem karşıtı filmler Sunset Boulevard, Heat, The Last Movie gibi yapımlarda da rol alan Miles, 1961 yılında başlayan ve beş sezon süren The Dick Van Dyke Show dizisinde Sally Rogers karakterini canlandırdı.