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Hollywood oyuncusu Sylvia Miles 94 yaşında hayatını kaybetti

Çiğdem SİDAR Çiğdem SİDAR
ÜNLÜLER  | 13.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

Kırmızı halıdaki dikkat çeken kıyafetleri, şapkaları ve burnunun üstüne düşürdüğü renkli gözlükleriyle hafızalara kazınan Hollywood’un usta oyuncusu Sylvia Miles 94 yaşında hayatını kaybetti. İki Oscar adaylığı bulunan Miles, bunlardan birini sadece altı dakika rol aldığı filmle kazanarak Oscar tarihine geçmişti.

Hollywood oyuncusu Sylvia Miles 94 yaşında hayatını kaybetti

Geceyarısı Kovboyu ve Elveda Sevgilim gibi filmlerin yıldızı Sylvia Miles, 94 yaşında New York’taki evinde hayatını kaybetti. Miles’ın yakın arkadaşları gazeteci Michael Musto ve oyuncu Geraldine Smith, Miles’ın ölüm haberini doğruladı.

Ünlülerle yaptığı röportajlarla tanınan gazeteci Musto, Miles hakkında, “1970’lerde benim ilk röportaj yaptığım ünlülerden biriydi. Karizmatik ve kariyerinde tutkuluydu” ifadesini kullandı.

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1969 yılında ilk büyük rolünü Geceyarısı Kovboyu (Midnight Cowboy) filminde Jon Voight ve Dustin Hoffman ile oynayan Miles, sadece altı dakika göründüğü rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandı. Miles, altı dakikalık rolüyle ödüle aday gösterilerek Oscar tarihine geçti. Ödül, Cactus Flower filmindeki rolüyle Goldie Hawn’a verildi. Miles’ın ikinci Oscar adaylığı ise 1975 yılında rol aldığı Elveda Sevgilim (Farewell, My Lovely) filmiyle geldi.

Kariyeri boyunca pek çok filmde rol alan ünlü oyuncu, kırmızı halılarda büyük şapka tercihleri, dikkat çekici kıyafetler giymesiyle ve burnunun üstüne düşürdüğü renkli gözlüklerin üzerinden bakışlarıyla akıllarda kaldı. Kariyeri boyunca sistem karşıtı filmler Sunset Boulevard, Heat, The Last Movie gibi yapımlarda da rol alan Miles, 1961 yılında başlayan ve beş sezon süren The Dick Van Dyke Show dizisinde Sally Rogers karakterini canlandırdı.

1982 yılında Agatha Christie romanından uyarlanan Ölüm Oyunu’nda (Evil Under the Sun), 1987’de Oliver Stone’un Wall Street filminde, 1989’da Meryl Streep’in annesini canlandırdığı She-Devil’de rol alan Miles, 2010 yılında Michael Douglas ve Charlie Sheen ile birlikte Borsa: Para Asla Uyumaz (Wall Street: Money Never Sleeps) filminde oynadı. Bu, Miles’ın son rol aldığı yapımlardan biri oldu.

Sylvia Miles, 90’lı yılların sonu ile 2000’lerin başında popüler olan Sex and the City dizisinde de rol aldı.

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Sylvia Miles öldü

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