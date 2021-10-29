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Homo bodoensis adlı yeni bir insan türü keşfedildi

29.10.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmacılar, yeni keşfedilen bir insan türünün adını Homo bodoensis olarak duyurdu. Söz konusu insan türünün yaklaşık 500 bin yıl önce Afrika'da yaşadığı söyleniyor.

Homo bodoensis adlı yeni bir insan türü keşfedildi

Guardian'ın haberine göre, 500 bin yıl önce yaşamış insan türüne Homo bodoensis adı verildi. İnsan türü, Orta Pleistosen çağında Afrika'da yaşadı.

Söz konusu tür, Etiyopya'nın Awash Nehri vadisindeki Bodo D'ar'da bulunan bir kafatasından türetilerek Bodoensis olarak isimlendiriliyor.

Evrimsel Antropoloji Dergisi'nde yayımlanan araştırma bulguları, yeni adlandırılan bu türün Homo sapiens ve Neandertaller ile aynı dönemde yaşadığını gösteriyor.

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"KONUŞMAK İMKANSIZ"

Çalışmanın baş yazarı Kanada'daki Winnipeg Üniversitesi'nden Dr. Mirjana Roksandic "İnsanın coğrafi varyasyonlarına dair düzgün terminoloji eksikliği nedeniyle bu dönemdeki insan evrimine dair konuşmanın imkansız olduğunu" ifade etti.

Yeni sınıflandırmaya göre, Homo bodoensis, Afrika ve Güney Doğu Avrupa'dan Orta Pleistosen insanlarının çoğunluğunu açıklayabilecek.

GORDİON'UN DÜĞÜMÜNÜ ÇÖZECEK

Hawaii Üniversitesi Antroploloji Bölümünden Christopher Bae, Homo bodoensis tanımlamasının insan evriminde önemli olan bu döneme dair "Gordion'un düğümünü çözeceğini" vurguluyor.

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Uluslararası Zoolojik Nomenklatura Komisyonu'nun isim değişikliği kurallarının çok katı olması nedeniyle, yeni bir türün isimlendirilmesinin kolay olmadığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya
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