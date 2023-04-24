Hopaspor maçında AK Partili Faruk Çelik'e protesto! Tribünü terk etti, polis önlem aldı

AK Parti Artvin Milletvekili Adayı olan eski Bakan Faruk Çelik, seçim çalışmalarını sürdürdüğü bölgede beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. 3. Lig'de oynanan Hopaspor-Tepecikspor maçını izlemek için stattaki yerini alan AK Partili Çelik, tribündeki bazı kişiler tarafından protesto edildi.

FARUK ÇELİK'E ISLIKLARLA TEPKİ GÖSTERDİLER

Bir grup Hopaspor taraftarı Çelik'e ıslıklarla tepki gösterirken "Dışarı" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

TRİBÜNÜ TERK ETTİ

Söz konusu protestolar üzerine bulunduğu tribünü terk eden Faruk Çelik, maçın bitmesinin ardından da çevik kuvvet polisi eşliğinde stattan ayrıldı.

"BURADAN SÖYLEYEYİM HOPASPOR’U ŞAMPİYON YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Çelik, AK Parti Artvin Yusufeli İlçe Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, "Buradan söyleyeyim Hopaspor’u şampiyon yapacağız. Efendim birileri diyormuş ki ‘Biz de Hopaspor’u şampiyon yaparız. Yahu yaparız seninki tahmini yani laf olsun diye. Ben Bursaspor’u şampiyon yapmışım, Urfaspor’u şampiyon yapmışım” diye konuşmuştu.



