'Her gün seni bana kötüleyip benimle oluyor' mesajıyla şaşkına döndü! Aldatan kocaya büyük şok, savcılık...

İstanbul'da diğer aldatma olaylarına emsal olabilecek bir olay yaşandı. Evli ve 2 çocuk annesi kadın, eşinin kendisini aldattığını öğrendi. Eşinin sevgilisinden gelen mesajla çifte şok yaşayan kadın, "Eşimin sevgilisi onurumla oynadı" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılıktan ise dikkat çeken bir adım geldi. Aldatan eşten sevgilisinin bilgisini vermesini isteyen savcılık, vermemesi halinde ise "suçluyu kayırma" suçundan şüpheli olacağını belirtti.

DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

İstanbul'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Gönül G. mutlu bir evlilik sürdürdüğünü düşünüyordu. Ta ki eşi Serdar G'nin kendisini aldattığını öğrenene kadar. 11 yıllık eşinin kendisini Vusala D. adlı kadınla aldattığını öğrenince dünyası başına yıkıldı. Öğrenme şekli ise filmlerde görülen cinsten.

"HER GÜN SENİ KÖTÜLEYİP BENİMLE OLUYOR"

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre 11 yıldır mutlu bir evlilik yürüttüğünü düşünen Gönül G. aldatıldığını öğrendi. Hem de eşinin sevgilisinden gelen, "Senin evdeki, her gün seni bana kötüleyip benimle oluyor" mesajıyla çifte şok yaşayan kadın, "Eşimin sevgilisi onurumla oynadı" diyerek öteki kadından şikâyetçi oldu. Savcılık ise soruşturma başlattı, dikkat çeken de bir adım attı. Aldatan eşten sevgilisinin bilgisini vermesini isteyen savcılık, vermemesi halinde ise "suçluyu kayırma" suçundan şüpheli olacağını belirtti.



