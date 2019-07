How to Get Away with Murder ekranlara veda ediyor

Peter Nowalk’ın yaratıcısı olduğu, ABC kanalında yayınlanan ödüllü dizi How to Get Away with Murder’ın ekran macerası sona eriyor. Viola Davis'in başrolünü üstlendiği dizi altıncı sezonun sonunda ekranlara veda ediyor.

Eylül 2014’ten bu yana yayınlanan dizi, hareketli kurgusu ve merak uyandıran senaryosuyla popüler diziler listelerinde her zaman üst sıralarda kendine yer buldu. saygın bir üniversitesinde hukuk profesörü olan Annalise Keating (Viola Davis) ve dört öğrencisiyle birlikte cinayet kumpasına bulaşan başarılı bir savunma avukatının maceraları anlatılmaktadır. Dizinin ilk dört sezonunu Netflix Türkiye üzerinden izleyebilirsiniz. How to Get Away with Murder, final yapacağını yeni sezonun tanıtım videosunda paylaştı. Serinin yeni sezonu, 26 eylül tarihinde başlayacak.