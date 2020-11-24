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Huawei Mate 40 Pro Türkiye fiyatı belli oldu, ön satışlar başladı!

24.11.2020 10:27 | Son Güncelleme:
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Huawei Mate 40 Pro Türkiye fiyatı belli oldu, ön satışlar başladı!

Huawei Mate 40 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. Huawei'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı 5G'li amiral gemisi Huawei Mate 40 Pro fiyatı ile ise şaşırttı. İşte ülkemiz için belirlenen Huawei Mate 40 Pro fiyatı ve Mate 40 Pro'nun özellikleri.

Huawei Mate 40 Pro fiyatı için bekleyiş sona erdi. Huawei'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı 5G'li amiral gemisi Mate 40 Pro, tanıtımın hemen ardından DxOMark testine girmişti. DxOMark testinden 136 puan ile ayrılan akıllı telefon, DxOMark ''en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar'' listesinde zirveye oturmuştu. Telefon, Google servislerinden yoksun olarak satışa çıkmıştı. DxOMark'ın 1 numarası, şimdi ise Türkiye'de satışa çıktı.

HUAWEİ MATE 40 PRO ÖZELLİKLERİ

Mate 40 Pro özellikleri arasında 6,76 inç büyüklüğünde 88 derece kavisli, 2772 x 1344 piksel çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran parmak izi okuyucusunu bünyesinde barındırıyor. Yani parmak izi okuyucusu ekrana entegre. Telefon gücünü 5G destekli Kirin 9000 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye Avrupa pazarında 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun ekranında, sol üst köşede yer alan çift kameralı çentikte ise 13 MP çözünürlüğünde ön kamera + 3D derinlik sensörü karşımıza çıkıyor.

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro arka tarafında iddialı bir kamera kurulumuna sahip. Telefonun kameraları 50 MP ana kamera + 20 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olarak sıralanıyor. Mate 40 Pro, 66W hızlı şarj destekli 4.400 mAh değerinde bir bataryayla geliyor. Ayrıca her iki telefon IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip.

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HUAWEİ MATE 40 PRO FİYATI

Mate 40 Pro fiyatı Huawei Türkiye tarafından 13.999 TL olarak belirlenmiş durumda. 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip Huawei Mate 40 Pro, siyah ve mistik gümüş renklerle Huawei Online Mağazası üzerinden satın alınabiliyor. Teslimatlar ise 21 Aralık'ta başlıyor.

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