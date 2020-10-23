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Huawei'den iddialı açıklama: Huawei Mate 40 Pro 3 yıl donmayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2020 17:54 | Son Güncelleme

Huawei Mate 40 serisi hakkında Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu (Yu Chengdong) iddialı açıklamalarda bulundu. Richard Yu, Kirin 9000 işlemcisini kullanan Huawei Mate 40 Pro'nun 36 ay boyunca (3 yıl) donmadan kullanılabileceğini söyledi.

Huawei'den iddialı açıklama: Huawei Mate 40 Pro 3 yıl donmayacak!

Huawei Mate 40 ailesinin tanıtımında çok farklı cihazlarla karşılaştık. Huawei tanıtımda, Huawei Mate 40, Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro Plus'ın yanında Huawei Watch GT 2 Porsche Design'ı, Huawei FreeBuds Studio'yu, Huawei Eyewear II'yi de görücüye çıkardı. Fakat dikkat çeken konulardan biri Huawei'nin telefonlarına biçtiği donmadan kullanım süresiydi.

HUAWEİ MATE 40 PRO DONMADAN 3 YIL KULLANILABİLİR

Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, (Richard Yu) etkinlikte Huawei'nin dört yıl önce verdiği, Huawei telefonlarının 18 ay donmadan kullanılabileceği sözünü hatırlattı. Huawei'nin yeni iddiasına göre bu süre artık 36 aya kadar (3 yıl) uzanıyor.

VERİLER YÜZDE 2,5 DÜŞECEK DİYOR

Görünüşe bakılırsa Kirin 9000'e sahip Huawei akıllı telefonlar artık donmadan 3 yıl kullanılabilecek. Üstelik Huawei'nin tanıtımda paylaştığı test verileri 36 aylık kullanım süresinin ardından Kirin 9000 işlemcisine sahip Huawei Mate 40 Pro'nun akıcılığının yüzde 2,5 düşeceğini söylüyor. Ancak bu noktada bazı detaylar söz konusu olabilir.

Huawei Mate 40 Pro kullanım ömrü

UYGULAMALAR OLUMSUZ ETKİ GÖSTEREBİLİR

Huawei, yüzde 2,5'lik düşüşü sistem performansı için dile getiriyor. Yani yüklenecek 3. parti uygulamaların, uygulamaların performansının ve bu uygulamalara gelecek güncellemelerin bu yüzdeyi daha da yükseltme ihtimali bulunuyor.

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