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Hükümet kadınlara çağrı yaptı: Tecavüzcü eski başkanı ihbar edin

BBC BBC
27.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

Gambiya hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in cinsel şiddetine maruz kalan tüm kadınları ve kız çocuklarını ihbarda bulunmaya çağırdı.

Hükümet kadınlara çağrı yaptı: Tecavüzcü eski başkanı ihbar edin

Hükümet bu çağrıyı, eski güzellik kraliçesi Fatou Toufah Jallow'un 2015'te Jammeh'in görevdeyken başkanlık konutunda kendisine tecavüz ettiğini iddia etmesinden sonra yaptı.

BBC iddialar konusunda, Ekvador Ginesi'nde sürgünde olan Jammeh'e ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.

Jammeh'in APRC partisinin başkan yardımcısı Ousman Rambo Jatta ise suçlamaları reddetti.

Jatta, BBC'ye gönderdiği yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Jammeh, partimiz ve Gambiya halkı, eski cumhurbaşkanımızı hedef alan, bitmek tükenmek bilmeyen bu tür asılsız iddialardan usandı. Eski cumhurbaşkanımızın yalanlara ve karalama kampanyasına cevap verecek vakti yok. İçinde Allah korkusu taşıyan, dindar bir liderdir ve Gambiyalı kadınlara saygı duymaktadır."

JAMMEH'İN İADESİ İSTENEBİLİR

BBC'ye konuşan 23 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Jallow, 54 yaşındaki Jammeh ile mahkemede yüz yüze gelmek istediğini söyledi.

Jallow, bu açıklamaları, Jammeh'e yönelik başka bir tecavüz soruşturması sonrası yaptı.

Gambiya Başsavcısı Abubacar Tambadou, "Makamını kötüye kullanarak birçok Gambiyalıya zarar verdi" dediği Jammeh ile ilgili tecavüz ve diğer cinsel saldırı iddialarını "iğrenç" olarak niteledi.

22 yıl iktidarda kalan Jammeh dönemindeki insan hakları ihlallerinin soruşturulması için bir komisyon kuruldu.

Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Jammeh'in iadesini istemek için soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceğini söyledi.

'İĞNE YAPIP TECAVÜZ ETTİ'

Jallow, 2014'te 18 yaşındayken, başkent Banjul'da düzenlenen güzellik yarışmasından sonra Jammeh ile tanıştırıldığını söyledi.

Başlangıçta Jammeh'in kendisine baba gibi davrandığını, tavsiyelerde bulunduğunu, hediyeler ve para verdiğini hatta ailesinin evine su bağlattığını belirten Jallow, eski cumhurbaşkanının bir davette yardımcılarından birinin aracılığıyla kendisine evlenme teklifi ettiğini öne sürdü.

Bu teklifi reddettikten birkaç ay sonra devlet konuk evinde bir dini törene davet edildiğini ancak bunun yerine zorla Jammeh'in sarayına götürüldüğünü anlatan Jallow şöyle devam etti:

"Artık olacaklar belliydi. Tokat atıp diz çöktürdü. Cinsel organını yüzüme sürtmeye başladı. Vahşice saldırdı. Çığlıklar atıyordum. Koluma bir iğne yaptı. Bir noktadan sonra direnmeyi bıraktım."

Olaydan sonra 3 gün boyunca kendisini bir odaya kapadığını ve sonunda komşu ülke Senegal'e kaçmaya karar verdiğini söyleyen Jallow, Dakar'da insan hakları kuruluşlarından yardım istediğini ve koruma statüsünün onaylanmasıyla Kanada'da yaşamaya başladığını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz gambia hükümet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
o nasıl bi gülüş dayı. senden korkulur vallahi
En azında adam kendi ülkesinin vatandaşına tecavüz etmiş başka ülkelerden insanları toplayıp tecavüz ettirmemiş
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