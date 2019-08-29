HABER

Hükümlüler Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:06 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün başlattığı kampanya kapsamında 30 hükümlü, sahil boyunca çöpleri toplayarak temizlik yaptı.

Hükümlüler Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası başlattı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün başlattığı kampanya kapsamında 30 hükümlü, sahil boyunca çöpleri toplayarak temizlik yaptı.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Bitlis Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağın Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Erdal Ulutaşdemir, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Abdulselam Tadik ve Denetimli Serbest Müdürü Soydan Çetinkaya'nın katılımıyla Tatvan işletme parkı önünde başlatılan temizlik kampanyasına 30 hükümlü katıldı. Hükümlüler, sahil boyunca çöpleri toplayarak temizlik yaptı. Proje hakkında bilgi veren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanı ve eşinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin ülke genelinde devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:
“Bu projeye her geçen gün katılım, kurumsal bazda ve vatandaşların katılımıyla artıyor. Bugün de Adalet Bakanlığımız ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın arasında imzalanan protokol neticesinde denetimli serbestlikten faydalananlarla beraber burada sahilde temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Tabi sadece bu çalışma bugün başlamış değil. Yazdan beri çalışmalar devam ediyor. Amacımız hem farkındalık yaratmak, hem de bizim olan doğayı temiz tutmak. Bu proje hem çevremizi, doğamızı temiz tutmak hem de insanlarımızda özellikle de çocuklarımızda farkındalık yaratmak açısından bir başlangıç olur. Gayet de güzey olur. Hakikaten örnek ve güzel bir çalışma oldu. Çalışmalar devam edecek ve daha güzel olacak ve daha da güzelleşecek.”
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise, "Temiz şehir temiz Tatvan kampanyamızı bahar döneminden bu yana başlatmış durumdayız. Önceden gençlerimizle halk plajında da çevre temizliği yaptık. Akabinde sahilde dalgıçlarımızla çalışma başlattık. Amacımız temizlik kampanyasıyla halkımızı daha bilinçli hale getirmek. Kamu kuruluşlarımız da bize destek veriyor. Denetimli serbestlik bu konuda bize yardımcı oldu. Başlattığımız temizlik kampanyası kapsamında sahil bandımızı temizledik. Amacımız temizlik bilincini oluşturmak. Çünkü temizlik kirletmeme ile başlıyor. Bu konuda hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini ve bu kampanyaya onların da dahil olmasını istiyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri hükümlüler ve sahildeki vatandaşlara bez torbalar dağıttı.

FOTOĞRAFLI

Hükümlüler Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası başlattıHükümlüler Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası başlattıHükümlüler Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası başlattıHükümlüler Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası başlattı

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Türkeli’nin Helaldı’sını ‘çöp’ aldı götürüyorTürkeli’nin Helaldı’sını ‘çöp’ aldı götürüyor
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay: “Operasyonları sonuna kadar destekliyoruz”Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay: “Operasyonları sonuna kadar destekliyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, haberi alınca teslim oldu

İstanbul'da ulaşımda hangi hatlar 24 saat hizmet verecek? (Metro ve İETT otobüs saatleri listesi)

İstanbul'da '24 saat ulaşım' dönemi!

FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan Tuğgeneral Semih Okyar ile ilgili yeni gelişme!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

İkinci Efes Olarak anılıyor! Aizanoi Antik Kenti'nde anıt mezar kalıntısına rastlandı

Aizanoi kazılarında 'anıt mezar' bulundu

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.