Hülya Avşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar davetindeki anları anlattı! "Gizli gizli yapıyordum..."

Hülya Avşar Bebek'te görüntülendi. Yeni şarkı hazırlığı yapan Avşar arabasının üzerini gülle dolduran çiçekçiye 100 TL verip evinin yolunu tuttu.

Hülya Avşar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle katıldığı iftarda çok konuşulan anlarına dair açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sanatçıların fotoğrafını çeken Hülya Avşar o anlar için şunları söyledi: "Çok güzel bir ortam vardı, benim de o ortamın samimiyetinden dolayı böyle bir şey yapmak geldi içimden. Aslında gizli gizli yapıyordum da fark ettiler."





