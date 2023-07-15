Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu şantiyede ter döktü! Eline balyoz alıp duvar kırdı

Hülya Avşar'ın biricik kızı Zehra Çilingiroğlu yaz tatilinde çalışma hayatına başladı. Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen ve tek çocuğu olan Zehra, bir şantiyede çalışıyor. Tüm arkadaşları ve annesi tatildeyken İstanbul'da yalnız kalan Zehra Çilingiroğlu, yaz mevsimini çalışarak geçirecek.

Sabah yazarı Bülent Cankurt köşe yazısında, "Ünlü mekan tasarımcısı Şafak Çak'ın sosyal medyasında, Zehra'nın da olduğu videoyu görünce önce benzettiğimi sandım. Merak edip Şafak Çak'ı aradım, evet o kız Zehra'ymış. Çak, Zehra'nın yanında çalışmaya başladığını söyledi." ifadelerine yer verdi.

Zehra Çilingiroğlu Şafak Çak'ın yanında işe başlamış. Çak, Hülya Avşar'ın kızı diye Zehra'ya hiçbir ayrıcalık tanımadığı gibi onu üç şantiyede birden görevlendirmiş.

Şimdi Zehra bir şantiyeye gidip duvar kırarken diğer şantiyede ölçü alıyor, başka bir şantiyede ise mimari çizim ve ölçümleri kontrol ediyor.



