Hülya Avşar'ın tekne keyfi

Koronavirüs nedeniyle ünlü isimler tatillerini teknede geçirmeyi tercih etti. Karantinayı evlerinde geçirdikten sonra normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sahil beldelerine kendilerini atan ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarında da bol bol mayolu ve bikinili kareler paylaşmaya başladı.

Ünlü isimlerin paylaşımlarındaki diğer bir ortak nokta ise tekneden paylaşılan pozlar oldu. Koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle kalabalıklara karışmak istemeyen ünlü isimler tatillerini teknede geçirmeyi tercih etti.

Sosyal medya hesabından tekne paylaşımında bulunan bir isim de Hülya Avşar oldu. Avşar yoruma kapalı olarak paylaştığı kısa videosunda teknede olmanın keyfini çıkartırken görülüyor.

