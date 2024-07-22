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  4. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi! Flaşlar şaşırttı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi! Flaşlar şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.07.2024 09:29
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen bir isim. Gözlerden uzak kalmaya çalışan Zehra sevgilisiyle görüntülenince şaşırdı.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi! Flaşlar şaşırttı

Yaptığı her hareketle gündemden düşmeyen Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun sekiz yıllık birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da sık sık adından söz ettiriyor.

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Zehra, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mürsel Kaya ile Bebek'te objektiflere takılmıştı. Genç aşıklar, araçlarında koyu bir sohbetin içindeydi.

Gazetecilerin kendisini çekmesiyle gülen Çilingiroğlu'nun aksine sevgilisi Kaya, aracını trafikte sağa doğru kırarak oradan uzaklaşmaya çalışmıştı.

Ekran Alıntısı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bu sefer sevgilisiyle Çeşme'deydi. Posta'nın haberine göre; çift, Alaçatı sokaklarında akşam geç saatlerde yürürlerken objektiflere yansıdılar.

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Bir anda patlayan flaşlarla şaşıran ve rahatsız olan çift kalabalık arasında yürüyerek uzaklaştılar.

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Anahtar Kelimeler:
Zehra Çilingiroğlu
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