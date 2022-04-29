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Hunger Games (Açlık Oyunları) serisinin devam filmi geliyor! Müjdeyi verdiler

29.04.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth'ün üstlendiği Hunger Games (Açlık Oyunları) serisinin yeni filmi için hazırlıklar başladı. Tüm dünyada yoğun ilgiyle karşılanan serinin yeni filmi için çalışmalar hızlandı.

Hunger Games (Açlık Oyunları) serisinin devam filmi geliyor! Müjdeyi verdiler

Suzanne Collins'in aynı adlı romanında uyarlanan Hunger Games (Açlık Oyunları) serisi büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Orijinal roman serisinin yazarı Suzanne Collins, yeni The Hunger Games kitabını 2019 yılında duyurmuş ve bir sene sonra yayımlamıştı. Serinin sinemada yayın haklarını elinde bulunduran Lionsgate, 'Açlık Oyunları' (Hunger Games) filminin devamının çekileceğini resmen duyurdu.

VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

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The Hunger Games serisinin yeni filmi The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes’in vizyon tarihi belli oldu.Serinin öncesini anlatacak olan 'The Ballad of Songbirds and Snakes' filminden ilk tanıtım yayınlandı. Filmin vizyon tarihi 17 Kasım 2023 olarak duyuruldu.

'The Ballad of Songbirds and Snakes', Panem'in zalim başkanı olarak tanınan Coriolanus Snow'un gençliğini anlatacak. Genç Snow'un 10. Açlık Oyunları sırasında 12. bölgeden yoksul bir kız olan Lucy Gray'e akıl hocalığı yapmasını izleyeceğimiz filmde Snow ailesinin dağılışı anlatılacak.

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