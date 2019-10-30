Hürriyet gazetesinde kimler işten çıkarıldı?

Gazeteciler.com sitesinin haberine göre Hürriyet gazetesi, işten çıkardığı çalışanlarına durumu mesai saatini bitiminde evlerine gönderdiği tebligatla bildirdi.

Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval, Serkan Ocak isimleri şu ana kadar belirlenen isimlerden bazıları.

Gazeteci İzzet Çapa, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın da istifa ettiğini öne sürdü.

Hürriyet Seyahat ekinin Genel Yayın Yönetmeni Serkan Ocak da kovulan isimler arasında. Ocak haberi twitter hesabından böyle duyurdu:

"Gazetecilik hayatımda bunu da yaşamak varmış, mail hesabım kapatılınca Hürriyet'ten kovulduğumu öğrendim.

Özetle, kovuldum ey halkım unutma bizi..."

