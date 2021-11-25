HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: AK Parti'nin de hellalleşmesi lazım

Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: AK Parti'nin de hellalleşmesi lazım

25.11.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin kurucularından ve eski bakan Prof. Dr. Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hellalleşme' açıklamasını "Büyük bir bir cesaret gerektiren bir açıklamaydı" diye nitelendirirken "AK Parti'nin de helalleşmesi lazım" dedi. Ayrıca Çelik, "50+1 MHP'nin Tayyip Bey'e bir tuzağıydı" açıklamasında bulundu.

Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: AK Parti'nin de hellalleşmesi lazım

Siyasette, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hellalleşme' adımı ve yüzde 50+1 tartışması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" mesajı hakkında, "Ey Kılıçdaroğlu sen önce git, benim başörtülü bacılarımdan özür dile" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, yüzde 50+1 tartışmalarıyla ilgili ise "O konuda değişikliğe giderse parlamento gider" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 açıklaması

AK Parti'nin kurucularından ve eski bakan Prof. Dr. Hüseyin Çelik, katıldığı programda hem Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını hem de yüzde 50+1 ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu! Helalleşme yolculuğuna çıkıyorKemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu! Helalleşme yolculuğuna çıkıyor

Çelik'in açıklamasından satır başları:

KILIÇDAROĞLU'NUN 'HELALLEŞME' AÇIKLAMASI

Bu büyük bir cesaret gerektiren bir açıklamaydı. Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte benim çok tartıştığım, cevap verdiğim bir insandır. Kılıçdaroğlu, genel başkan olduğundan beri, laiklik, kemalizm, başörtüsü üzerinden siyaset yapmıyor.
Bu önemli bir şeydir. CHP de ayakları zemine basan real bir zemine indi.

Tayyip Bey'in Dersim meselesinde devlet adına özür dilemesi ne kadar saygı değerse ki bunun sorumlusu CHP'idi. Kırılan gönülleri bu şekilde tamir etmezsek bir yere varamayız. CHP de geçmişinde büyük hatalar yaptı. Bütün Cumhuriyet dönemi boyunca biz gayrimüslimlere, Kürtlere, Alevilere zulüm etmişiz. Osmanlı döneminde bu insanlar daha rahattı.

"CHP BİR ŞEYİ DOĞRU YAPTIĞI ZAMAN BUNA YANLIŞ DENMEZ"

Biz başkalarına tahammül etmezsek yanlış olur. CHP bir şeyi doğru yaptığı zaman buna yanlış denmez. Bizim sıkıntımız, siyasi rekabeti husumet zemininde yapıyoruz. Eğer siyasi rekabeti husumet üzerine inşa ederseniz o memlekette hiçbir şey olmaz. Parti genel başkanların birbirine saç başa girdiği bir ülkede sokaktaki vatandaşa farklılıklara tahammül edin diyebilir misiniz?

"ÖTEKİLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

- Dindar siyasetçilerin son 20 yılda oluşan mağduriyetlere ilişkin helalleşme yapması gerektiğine inanıyor musunuz?

Ona da inanıyorum. Biz AK Parti'yi kurarken biz ötekiydik, ötekileştirilmiştik. Bizi asker, medya, yargı ötekileştirmişti. Biz mağdur ve mazlumduk. İslami prensip şudur: Mağlupken zelil olmamak, galipken zalim olmamak esastır. Bizim şimdi öteki gibi maalesef bir derdimiz yok, ötekileştirmeye devam ediyoruz. O zaman mağluptuk, şimdi galibiz. Galip olanlar çok daha şefkatli, merhametli, toleranslı yaklaşmak zorundadır. Eskiden 'dinci' tabiri kullanıldığı zaman benim çok zoruma giderdi. Fakat şu an böyle bir tabire inanıyorum. Dindar, kendi dini için gerekirse dünyasını feda eden adamdır, dinci ise kendi dünyası için çok rahat bir şekilde dinin feda eden adamdır. Siyasetçi ise dinini tepe tepe siyaset için kullanır. Dini terminoloji üzerinden siyaset yaparsanız dine zarar verirsiniz. AK Parti'yi kurarken bu konuda çok hassastık. AK Parti'nin en bariz vasfı milletin partisi olmasıydı. Parti devletleşirse devlet de partileşirse orada vahim bir durum vardır. 1950'deki seçimi kaybettiğinde CHP, devletin kendisiydi. Şimdi CHP, devlet partisi olma görüntüsünden kurtulmaya çalışırken AK Parti'nin milletin partisi olmaya devam etmesi lazım.

"50+1 MHP'NİN TAYYİP BEY'E TUZAĞIYDI"

Partili Cumhurbaşkanı işine girdiğiniz zaman Cumhurbaşkanı Partili olunca vali de partili olur. Vali, Cumhurbaşkanı'nın ildeki temsilcisidir. Aslında bu 50+1 MHP'nin Tayyip Bey'e bir tuzağıydı. Tayyip Bey'in çok iyi bir siyasetçi olduğu herkesçe bilinen bir şeydir. Tayyip Bey, 'ismet' sıfatına, haşa Peygamber sıfatına sahip biri değil. Cumhurbaşkanı başka biri de olsa, bu hareketin lideri hiç şüphe yok ki Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti'nin de hellaleşmesi lazım.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs ağrısıyla gitti, hemen ameliyata alındı: Kalbinin yarısını kaplamışGöğüs ağrısıyla gitti, hemen ameliyata alındı: Kalbinin yarısını kaplamış
PARTNER Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı!
Ülkede yokluk denen bir şey yok, bolluk ortadaÜlkede yokluk denen bir şey yok, bolluk ortada
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Çelik Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Değersiz zannetmişti! 4.6 milyarlık yıllık çıktı

Değersiz zannetmişti! 4.6 milyarlık yıllık çıktı

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

İnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Maymun gibi...

İnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Maymun gibi...

“Ayak hapishanesi” diyerek çıplak geziyor

“Ayak hapishanesi” diyerek çıplak geziyor

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.