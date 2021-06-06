Husilerden akaryakıt istasyonuna balistik füzeli saldırı: 14 ölü

Yemen’de İran destekli Husilerin, Marib kentini ele geçirmeye yönelik saldırıları devam ediyor. Marib Valisinin Sözcüsü Ali Al-Ghulisi, Husilerin, ülkenin doğusundaki Marib kentinde yer alan Al-Rawda bölgesinde bir akaryakıt istasyonu balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Al-Ghulisi, ölenlerin tamamının sivil olduğunu ve 5 kişinin de yaralandığını ifade etti. Husilerden ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Marib Valiliği İnsan Hakları Ofisi Direktörü Abd Rabbo Jadee de Husi milislerinin Marib’te sivillere yönelik sürekli ve sistematik saldırılarını kınadı. Saldırı, ABD’nin Yemen Özel Elçisi Tim Lenderking’in dün yaptığı açıklamada, Husileri bölgede acilen ihtiyaç duyulan ateşkesi reddetmekle suçlamasının ardından gerçekleştirildi.

SİHA'LAR İLE AMBULANSLARI VURDULAR

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, Husi milislerinin akaryakıt istasyonunu hedef alan saldırısında 7 otomobilin tahrip olduğu aktarıldı. Husilerin füze saldırısından kısa bir süre sonra patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı (SİHA) ateşlediği belirtildi. SİHA’nın yaralıları hastanelere götürmek için bölgeye gelen 2 ambulansı imha ettiği bildirildi.

Öte yandan Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. (İHA)

