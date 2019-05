'Huysuz Kedi' hayatını kaybetti

Yüz ifadesi nedeniyle internet fenomeni haline gelen 'Huysuz Kedi' (Grumpy Cat) 7 yaşında hayatını kaybetti. Sahiplerinin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Huysuz Kedi 14 Mayıs'ta 'annesi Tabatha'nın kollarında' öldü.

'Bazı günler diğerlerinden daha huysuzdur' başlıklı açıklamada Huysuz Kedi'nin idrar yolları enfeksiyonundan mustarip olduğu belirtildi. Açıklamada "Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı zor zamanlarda dahi güldürdü. Ruhu hayranları sayesinde her yerde yaşamaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97