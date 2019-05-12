HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Sıcak ramazan pideleri Nursel abladan

İBRAHİM YOZOĞLU - Babasından kalan fırını devralıp 8 yıldır işleten Nursel Yılmaz, vatandaşa sıcak ramazan pidesi ulaştırabilmek için gece gündüz çalışıyor. Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde fırın işleten Nursel Yılmaz, 8 yıl önce Almanya'dan Türkiye'ye geldikten sonra babasına ait kiracılarının işlettiği 35 yıllık fırını devraldı. Kadının gücünü ve azmini "kadın bir işi istedi mi başarır" sözüyle özetleyen Yılmaz, önüne çıkan olumsuzluklara rağmen yılmadan çalışıp iki kızını evlendirdi, 19 yaşındaki oğluna ve 7 kişiye fırında istihdam sağladı. Eşinden ayrıldıktan sonra gece gündüz çalışıp çocuklarının her türlü ihtiyacını tek başına karşılamaya çalışan Yılmaz, ramazanda da fırının önünde günde 10-15 saat mesai yapıp vatandaşlara sıcak pide çıkarmaya çalışıyor. Nursel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırıncılık konusunda daha önce hiçbir deneyiminin olmadığını ancak şimdi civar mahallelerin ekmek ihtiyacını karşıladığını söyledi. İlk önce kızıyla beraber işletmeye başladığını, şimdi oğlunun yardımcı olduğunu anlatan Yılmaz, 2 kişiyle başladıklarını şimdi 7 kişi çalıştıklarını dile getirdi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor? İklim değişikliği: Bilim insanları radikal yöntemler deneyecek İzmir’de gerçek sınav provası

- "Yoğunluk başlayınca o sıcağı, o stresi unutuyoruz" Yılmaz, fırında hamur yoğurmadan temizliğe kadar her işi yaptığını anlattı. Özellikle ramazanda, ısısı 250 dereceye varan fırının önünde çalışmanın zor olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yoğunluk başlayınca o sıcağı, o stresi unutuyoruz. Sabah 07.30'da fırına iniyorum akşam 21.30 gibi evime geri gidiyorum. İşçiler de ramazan yoğunluğu olduğu için vatandaşlara pide, ekmek yetiştirebilmek için haftanın 7 günü 12-14 saat çalışıyor. Sıcak olduğu için illaki zorlanıyoruz. Hele iftara bir saat kala müşterinin yoğunluğu ve işin stresi artıyor. İnsan sabrın son noktasına geliyor, baya zor ve yoğun." diye konuştu. Yılmaz, ilçe halkının kendisine destek olduğunu belirterek, "Fırına destek çıkmak için gelip benden alırlar ekmeğini. Kadın esnaf olduğum için daha çok destek oluyorlar. Anneler çocuğuna her zaman bakabilir küçük bir iş bulur, çalışır yine de bakar. Bu fırını anne ve babam yaptı, onlardan kaldı burası. Onlar sayesinde çocuklarımı yetiştirdim büyüttüm, onlar da bana destek oluyor." dedi.