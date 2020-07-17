Huzurlu ve enerjik günün sırrı bulundu! Sabah uyanınca bu hareketleri yaparsanız...

Sabah yorgunluğunu üzerinizden atmaya, spordan önce biraz ısınmaya veya spor sonrası biraz daha esneyerek rahatlamaya mı ihtiyacınız var? İşte sizi güne ve spora hazırlayacak esneme hareketleri! Bu hareketler sayesinde yeni doğan günü mutlulukla selamlayacak, spor yapacağınız anları heyecanla bekleyeceksiniz. İşte yapması çok basit, bir o kadar da keyifli esneme hareketleri!

KOBRA DURUŞU

Sabah erkenden uyandınız ve sıcacık yatağınızdan kalktınız diye sakın üzülmeyin. Bu hareket sizi yeni güne hazır hale getirecek! Kobra pozisyonu için öncelikle matınızın üzerine yüz üstü olarak uzanın ve ellerinizi gövdenizin iki yanına alın. Dirseklerinizi kırın ve avuç içlerinizi yere değdirin. Ardından dirseklerinizi düzleştirin ve kuyruk sokumunuzdan esneyerek göğsünüzü uzatabildiğiniz kadar ileriye uzatın. Vücudunuzu uzattığı için bu esneme hareketi sizi aşırı rahatlatacak. Kobra pozisyonunda doğru nefes alışverişi yaptığınızdan emin olun.

KEDİ DURUŞU

İsmini kedinin duruş pozisyonundan alan bu hareket için öncelikle elleriniz ve dizleriniz yere değer biçimdeyken masa pozisyonunu alın. Bu esnada dizlerinizin pozisyonu kalçanızın alt kısmıyla aynı hizada olmalı. Ardından nefes verin ve göğsünüzü tavana doğru kaldırın. Sonrasında nefes alın ve bu kez sırtınızı kambur hale getirin. Beş tekrarın ardından sırtınızdaki gerilmenin azaldığını fark edeceksiniz.