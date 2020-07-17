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Huzurlu ve enerjik günün sırrı bulundu! Sabah uyanınca bu hareketleri yaparsanız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güne başlamadan önce veya spor öncesi yapılan egzersizler gün boyu kendimizi daha da enerjik hissetmemize yardımcı olur. Özellikle sabah erkenden kalkıp yaptığımız esneme hareketlerinin hem bedenimize hem de psikolojimize birçok faydası bulunur. Kan akışınızı düzene sokarak daha esnek bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olacak bu esneme hareketlerini çok seveceksiniz!

Huzurlu ve enerjik günün sırrı bulundu! Sabah uyanınca bu hareketleri yaparsanız...

Sabah yorgunluğunu üzerinizden atmaya, spordan önce biraz ısınmaya veya spor sonrası biraz daha esneyerek rahatlamaya mı ihtiyacınız var? İşte sizi güne ve spora hazırlayacak esneme hareketleri! Bu hareketler sayesinde yeni doğan günü mutlulukla selamlayacak, spor yapacağınız anları heyecanla bekleyeceksiniz. İşte yapması çok basit, bir o kadar da keyifli esneme hareketleri!

KOBRA DURUŞU

Sabah erkenden uyandınız ve sıcacık yatağınızdan kalktınız diye sakın üzülmeyin. Bu hareket sizi yeni güne hazır hale getirecek! Kobra pozisyonu için öncelikle matınızın üzerine yüz üstü olarak uzanın ve ellerinizi gövdenizin iki yanına alın. Dirseklerinizi kırın ve avuç içlerinizi yere değdirin. Ardından dirseklerinizi düzleştirin ve kuyruk sokumunuzdan esneyerek göğsünüzü uzatabildiğiniz kadar ileriye uzatın. Vücudunuzu uzattığı için bu esneme hareketi sizi aşırı rahatlatacak. Kobra pozisyonunda doğru nefes alışverişi yaptığınızdan emin olun.

KEDİ DURUŞU

İsmini kedinin duruş pozisyonundan alan bu hareket için öncelikle elleriniz ve dizleriniz yere değer biçimdeyken masa pozisyonunu alın. Bu esnada dizlerinizin pozisyonu kalçanızın alt kısmıyla aynı hizada olmalı. Ardından nefes verin ve göğsünüzü tavana doğru kaldırın. Sonrasında nefes alın ve bu kez sırtınızı kambur hale getirin. Beş tekrarın ardından sırtınızdaki gerilmenin azaldığını fark edeceksiniz.

ÇAPRAZ DİRSEK - DİZ DURUŞU

Öncelikle sırtınızın üzerine yatın ve ellerinizi başınızın arkasında birleştirin. Dizlerinizi kırın ve ayak tabanlarınızla yere basın. Bu esnada karın kaslarınızı sıkıştırmanız gerekiyor. Bunun için omuzlarınızı ve ayaklarınızı yerden yükselterek sırayla sağ dirseğiniz sol dizinize, sol dirseğiniz sağ dizinize değecek şekilde gövdenizi çevirin. Bu hareketi önce sağ sonra sol olacak şekilde 5 defa tekrar edin.

YUVARLAN - EMEKLE

Bu hareket eminiz sizi çok rahatlatacak ve sırt kaslarınızın gevşemesine yardımcı olacak! Sırt üstü yere uzanırken ellerinizle dizlerinizi kucaklayarak ileriye geriye doğru yuvarlanın, ardından yerde emekleyin.

TEK AYAK DURUŞU

Bacaklarınızı omuz hizanızda açın ve yerde bir ters V pozisyonu oluşturun. Elleriniz başınızın önünde, kollarınız düz bir açıyla dururken sol bacağınızı bedeninizle aynı hizada, düz bir şekilde yukarıya doğru kaldırın. Bu duruş sırasında her iki bacağınızın da dümdüz olması önemli. Hareketiniz devam ederken derin bir nefes alın ve aynı pozisyonu sağ bacağınızla tekrarlayın.

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