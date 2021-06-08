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Hz. Muhammed ne zaman vefat etti? Peygamber Efendimiz neden vefat etti?

08.06.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar tarafından en çok merak edilenler arasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ne zaman vefat etti ve neden vefat etti gibi sorular bulunuyor. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dünyaya gelen Hz. Muhammed, henüz küçük yaşlarda önce babasını sonra annesini kaybetmiştir. Peki Hz. Muhammed ne zaman vefat etti? Peygamber Efendimiz neden vefat etti? İşte yanıtı...

Hz. Muhammed ne zaman vefat etti? Peygamber Efendimiz neden vefat etti?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ne zaman vefat etti ve neden vefat etti gibi sorular müslümanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında. Mekke'de dünyaya gelen Hz. Muhammed, küçük yaşlarda iken önce babasını ardından annesini kaybetmiştir. Peki Hz. Muhammed ne zaman vefat etti?

HZ. MUHAMMED NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Müslümanlar arasında en çok araştırılan konulardan biri Hz. Muhammed'in neden ve ne zaman vefat ettiği konusu. Peygamberimiz Hz. Muhammed, 63 yaşındayken vefat etmiştir. Başta Mekke'deki Müslümanlar olmak üzere bütün İslam alemi o gün yas tutmuştur. Fakat ölüm bütün insanlara olduğu gibi peygamberler için de bir haktır. Hz. Muhammed, kendisinden mucize ve keramet beklemekte olan Mekkeli müşrikler için ''Ben de sizin gibi bir beşerim'' şeklinde buyurmuştur.

Hz. Muhammed 63 senelik hayatı boyunca bir kere dahi yalan söylememiş ve İslamiyet'in yayılması için son nefesine kadar mücadelede bulunmuştur. Onun vefatının sonrasında sırasıyla Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife olmuştur.

PEYGAMBER EFENDİMİZ NEDEN VEFAT ETTİ?

8 Haziran 632 tarihinde vefat eden Peygamberimizin ölüm nedenine dair birçok farklı görüş bulunmaktadır. Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme almış olduğu İman ve İslam kitabında, Hz. Muhammed'in Yahudiler tarafından zehirlendiği iddia edilmiştir. Bu iddia birçok İslam tarihçisi tarafından da desteklenmektedir.

Ancak Peygamber efendimiz vefatından kısa bir süre önce sıtma hastalığına yakalandığı da bilinmektedir. Pek çok kaynakta Hz. Muhammed'in ölüm sebebi olarak sıtma hastalığına bağlı şekilde gelişen organ yetmezliği gösterilmektedir.

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