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İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz

28.02.2023 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gözler Türkiye'nin batı bölgelerine çevrildi. Birçok vatandaş, yaşadıkları binaların depreme karşı dayanıklılığını kontrol ettirirken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Deprem Seferberlik Planımızı Çarşamba günü saat 13.00’te açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından olası Marmara Depremi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çarşamba günü yapacakları toplantıyla "İstanbul Deprem Seferberlik Planını" açıklayacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"'İstanbul Deprem Seferberlik Planı'mızı Çarşamba günü saat 13.00’te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım."

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deprem Ekrem İmamoğlu İstanbul

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