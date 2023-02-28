İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından olası Marmara Depremi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çarşamba günü yapacakları toplantıyla "İstanbul Deprem Seferberlik Planını" açıklayacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"'İstanbul Deprem Seferberlik Planı'mızı Çarşamba günü saat 13.00’te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım."

