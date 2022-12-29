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İBB için çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! 'Çok yüksek' diyerek duyurdu: Süreç hızlandırılıyor

29.12.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı hapis cezası ve yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. "İBB'ye kayyum atanabilir mi?" sorusuna yanıt veren Kavuncu, "İmamoğlu’nu belediyen alıp kayyum atama ihtimalleri çok yüksek. Özür dilerim kimseyi umutsuzluğa sevk etmek istemem ama olmaz dediklerimiz oldu. Görünen o ki süreç hızlandırılıyor" diye konuştu.

İBB için çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! 'Çok yüksek' diyerek duyurdu: Süreç hızlandırılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası almış ve hakkında siyasi yasak süreci başlamıştı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bugün Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"KAYYUM ATAMA İHTİMALLERİ ÇOK YÜKSEK"

Kavuncu, "İmamoğlu’nu belediyen alıp kayyum atama ihtimalleri çok yüksek. Özür dilerim kimseyi umutsuzluğa sevk etmek istemem ama olmaz dediklerimiz oldu. Bu mahkemenin böyle sonuçlanacağına da ihtimal vermezdim. Görünen o ki süreç hızlandırılıyor" dedi.

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İYİ Partili Kavuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Neymiş belediyeye terör örgütü mensupları sokulmuş. İmamoğlu, bu ülkenin bayrağına, birliğine, bütünlüğüne aşık bir insandır böyle bir şeye müsaade etmesi mümkün değil. İmamoğlu dün hukuki olarak da çok haklı sorular sordu. 31 Mart seçimlerinin iptal edildiği o bir buçuk iki aylık dönem için İstanbul Valisi Yerlikaya’ya da aynı soruları sorun dedi. Çünkü bu işe alınanlarla ilgili gerekli tahkikatın yapılıp yapılmadığı onlar için de geçerli. Sayın İçişleri bakanının olağanüstü hal durumundan elde ettiği bir yetki var. 2022 temmuz ayı sonuna kadar terörle alakalı gördüğü herhangi bir kişiyi belediyelerden aynen alabiliyor. Neden kullanmadı bu hakkı o zaman? Dolayısıyla panik halinde, ne yaptığını bilmeyen bir irade maalesef bunu da yapabilir.”

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