İbiza nerede, hangi ülkede? İbiza adası gece hayatı nasıl?

Günümüzde İbiza nerede hangi ülkede sorusuna yanıt verdik, İspanya. Biraz da bölgenin eski sahiplerinden bahsedelim. Kartacalılar bu bölgeyi MÖ 654’te Ibossim olarak tanıdılar ve beş yüzyıl sonra Romalılar, buraya Ebusus adını verdiler. Sonra, İbiza’ya Yebisah diyen Bizanslılar, Vandallar ve Araplar geldi. Ada daha sonra Aragonlular tarafından işgal edildi. İşgalcilerin hedefi ise Akdeniz boyunca rotalar açmak, adanın stratejik konumundan faydalanmaktı. İbiza’nın en değerli beyaz altını olan tuz ise ticaretin önemli ikonlarından biriydi.

İbiza: Elektronik Müziğin Başkenti

İbiza hakkında bilgi edinmek için, tarihinin ve coğrafyasının çok ötesine bakmak gerekir. Çünkü bu güzel beyaz ada, son yirmi yılda elektronik müziğin başkenti oldu. Bu, İbiza’yı her yıl milyonlarca insanı hareket ettiren bir endüstrinin merkezine yerleştirdi. Martin Garrix, David Guetta, Steve Aoki ve Kygo gibi sanatçılar, her sezon dünyanın dört bir yanından binlerce insanla İbiza’da buluşur. Dünyada yalnızca İbiza’da bulunabilen ses, atmosfer ve müzik şöleni her ülkeden insanı etkileyebilir.