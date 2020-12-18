İbiza nerede, hangi ülkede? İbiza adası gece hayatı nasıl?

İbiza’yı haritada bulmak, coğrafya bilginize bağlı olarak zor ya da çok kolay olabilir. Çoğu Avrupalı, İbiza’nın nerede olduğuna dair oldukça net bir fikre sahip. Peki, İbiza adaları nerede? Aslında çoğu şeyin merkezinde! Plajları, dünyanın en iyi DJ’leriyle yaptığı müzik etkinlikleri, modası, yöresel lezzetleri, yıl boyunca güneşli ve ılık iklimi gibi çarpıcı özelliklerin merkezinde hep İbiza var. Evet, İbiza Akdeniz’de. Çoğu insanın hayatının en unutulmaz anlarını yaşadığı yerde. Şimdi biz biraz daha ayrıntıya girelim, İbiza adası nerede, gece hayatı nasıl; hepsini anlatalım. İbiza Nerede? İbiza İspanya otonom topluluklarından biri olan Balear Adaları’nın üçüncü en büyük adası. Valensiya’dan yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta. Başkenti, daha çok Vila olarak bilinen, Eivissa. Ayrıca Santa Eularia des Riu, Sant Antoni de Portmany ve Sant Josep de Sa Talaia gibi diğer kasabaların yanı sıra Santa Agnes de Sa gibi köy yerleşimlerine de sahip. Corona, Santa Gertudris, Sant Jordi, Sant Miquel, Sant Rafel ve Sant Mateu da İbiza'daki köylerden bazıları. 18’nci yüzyılda halk, kiliselerin etrafına yerleştiği için bütün kasaba ve köylerde aziz isimleri yer alır.

Günümüzde İbiza nerede hangi ülkede sorusuna yanıt verdik, İspanya. Biraz da bölgenin eski sahiplerinden bahsedelim. Kartacalılar bu bölgeyi MÖ 654’te Ibossim olarak tanıdılar ve beş yüzyıl sonra Romalılar, buraya Ebusus adını verdiler. Sonra, İbiza’ya Yebisah diyen Bizanslılar, Vandallar ve Araplar geldi. Ada daha sonra Aragonlular tarafından işgal edildi. İşgalcilerin hedefi ise Akdeniz boyunca rotalar açmak, adanın stratejik konumundan faydalanmaktı. İbiza’nın en değerli beyaz altını olan tuz ise ticaretin önemli ikonlarından biriydi. İbiza: Elektronik Müziğin Başkenti İbiza hakkında bilgi edinmek için, tarihinin ve coğrafyasının çok ötesine bakmak gerekir. Çünkü bu güzel beyaz ada, son yirmi yılda elektronik müziğin başkenti oldu. Bu, İbiza’yı her yıl milyonlarca insanı hareket ettiren bir endüstrinin merkezine yerleştirdi. Martin Garrix, David Guetta, Steve Aoki ve Kygo gibi sanatçılar, her sezon dünyanın dört bir yanından binlerce insanla İbiza’da buluşur. Dünyada yalnızca İbiza’da bulunabilen ses, atmosfer ve müzik şöleni her ülkeden insanı etkileyebilir.