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İbiza nerede, hangi ülkede? İbiza adası gece hayatı nasıl?

Ali Gövel Ali Gövel 18.12.2020 14:35 | Son Güncelleme:
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İbiza nerede, hangi ülkede? İbiza adası gece hayatı nasıl?

İçindekiler

  • İbiza Nerede?
  • İbiza: Elektronik Müziğin Başkenti
  • İbiza Gece Hayatı
  • İbiza'nın Doğal Güzellikleri
  • İbiza Modası: Adlib

İbiza’da inanılmaz bir kumsalda güne dinlenerek başlayabilirsiniz. Adada gün batımının keyfini çıkarabilir, gece hayatı ile tatilinizi taçlandırabilirsiniz. Dünyanın en ünlü adalarından biri olan İbiza sizin de dikkatinizi çekiyorsa, merak ettiğiniz bilgileri bu yazıda keşfedebilirsiniz.

İbiza’yı haritada bulmak, coğrafya bilginize bağlı olarak zor ya da çok kolay olabilir. Çoğu Avrupalı, İbiza’nın nerede olduğuna dair oldukça net bir fikre sahip. Peki, İbiza adaları nerede? Aslında çoğu şeyin merkezinde! Plajları, dünyanın en iyi DJ’leriyle yaptığı müzik etkinlikleri, modası, yöresel lezzetleri, yıl boyunca güneşli ve ılık iklimi gibi çarpıcı özelliklerin merkezinde hep İbiza var. Evet, İbiza Akdeniz’de. Çoğu insanın hayatının en unutulmaz anlarını yaşadığı yerde. Şimdi biz biraz daha ayrıntıya girelim, İbiza adası nerede, gece hayatı nasıl; hepsini anlatalım.

İbiza Nerede?

İbiza İspanya otonom topluluklarından biri olan Balear Adaları’nın üçüncü en büyük adası. Valensiya’dan yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta. Başkenti, daha çok Vila olarak bilinen, Eivissa. Ayrıca Santa Eularia des Riu, Sant Antoni de Portmany ve Sant Josep de Sa Talaia gibi diğer kasabaların yanı sıra Santa Agnes de Sa gibi köy yerleşimlerine de sahip. Corona, Santa Gertudris, Sant Jordi, Sant Miquel, Sant Rafel ve Sant Mateu da İbiza'daki köylerden bazıları. 18’nci yüzyılda halk, kiliselerin etrafına yerleştiği için bütün kasaba ve köylerde aziz isimleri yer alır.

Günümüzde İbiza nerede hangi ülkede sorusuna yanıt verdik, İspanya. Biraz da bölgenin eski sahiplerinden bahsedelim. Kartacalılar bu bölgeyi MÖ 654’te Ibossim olarak tanıdılar ve beş yüzyıl sonra Romalılar, buraya Ebusus adını verdiler. Sonra, İbiza’ya Yebisah diyen Bizanslılar, Vandallar ve Araplar geldi. Ada daha sonra Aragonlular tarafından işgal edildi. İşgalcilerin hedefi ise Akdeniz boyunca rotalar açmak, adanın stratejik konumundan faydalanmaktı. İbiza’nın en değerli beyaz altını olan tuz ise ticaretin önemli ikonlarından biriydi.

İbiza: Elektronik Müziğin Başkenti

İbiza hakkında bilgi edinmek için, tarihinin ve coğrafyasının çok ötesine bakmak gerekir. Çünkü bu güzel beyaz ada, son yirmi yılda elektronik müziğin başkenti oldu. Bu, İbiza’yı her yıl milyonlarca insanı hareket ettiren bir endüstrinin merkezine yerleştirdi. Martin Garrix, David Guetta, Steve Aoki ve Kygo gibi sanatçılar, her sezon dünyanın dört bir yanından binlerce insanla İbiza’da buluşur. Dünyada yalnızca İbiza’da bulunabilen ses, atmosfer ve müzik şöleni her ülkeden insanı etkileyebilir.

İbiza Gece Hayatı

Beyaz ada, dünyanın en büyük ve en çok ödül alan gece kulüplerine sahip. Her yıl en popüler DJ’ler İbiza’da müzik ziyafeti sunar. Bu sayede de İbiza’nın öne çıktığı bir başka konu da gece hayatı. Burada tüm maceranın başladığı yer, limanın kalbinde yer alan Barcelona Caddesi. Bu alanda yaklaşık 40 tane gece kulübü var. Caddeden ayrılmadan birçok restorana, gece kulübüne, dükkana ve bara rastlayabilirsiniz. Gece hayatını doyasıya yaşamak için her köşede bir mekan bulmanız oldukça kolay. İbiza, gündüzleri çok sakin bir yer olmasına rağmen geceleri oldukça kalabalık. Çünkü insanlar partilere katılmak ve İbiza’yı tam anlamıyla yaşamak için geceleri sokaklara dökülür. Sokaklar ve liman bölgesi eğlenmek için dışarı çıkan insanlarla dolu olur.

İbiza'nın Doğal Güzellikleri

Akdeniz’de gün batımını izlemek için en iyi yerlerden biri, İbiza. Yılın hangi zamanı olursa olsun, adanın denizi ve güzel manzarası nefes kesici bir görünüm vadeder. Benirras Plajı ve San Antonio Koyu gün batımını izlemek, denize girmek için ideal yerler arasında sayılır. Güzel plajlarıyla da isminden söz ettiren İbiza, çam ormanları tarafından desteklenen ve DJ ritimlerinin sesleriyle dolu bir deniz keyfi de sunar.

İbiza Modası: Adlib

Dünyanın her köşesinden ünlüler ve modeller tarafından benimsenen, elli yılı aşkın bir tarihe sahip benzersiz bir tarz olan Adlib modasına atıfta bulunmadan İbiza kimliğinin tanımı da tamamlanmaz. Adlib modası, ilhamını yerel İbizalıların geleneksel giysilerinden alır. Hasır şapkalar, el işlemeli şallar, bol şalvarlar, modern ve geleneksel giyim tarzını harmanlar. Yeni tasarımlar ise her yıl podyumları süsler, hayranlık uyandırır ve İbiza sokaklarının en saf hallerini yansıtır.

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