Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sıcak suyu havuzuna girmek istemişti! Korkunç bir kaza yaşadı: "Özel bölgem kanamaya başladı"

Sıcak suyu havuzuna girmek istemişti! Korkunç bir kaza yaşadı: "Özel bölgem kanamaya başladı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.12.2024 17:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Zhengzhou bölgesindeki bir otelin sıcak su havuzunda korkunç bir kaza yaşandı. İsmi Truong olarak açıklanan bir adam bir grup arkadaşıyla birlikte otelin sıcak su havuzuba gitti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Truong havuzdan çıkarken aniden vücudunun alt kısmında aşırı bir ağrı hissetti ve çığlık atarak kendisini yere bıraktı.

Sıcak suyu havuzuna girmek istemişti! Korkunç bir kaza yaşadı: "Özel bölgem kanamaya başladı"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Zhengzhou bölgesindeki bir otelin sıcak su havuzunda arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Truong isimli bir adam havuzdan çıkarken vücudunun alt bölgesinde derin bir acı hissetti. Çığlık atarak çevredekilerden yardım isteyen adam o anları, "Ayağa kalktığımda özel bölgemde keskin bir acı hissettim. Özel bölgem kanamaya başladı. Aşağıya baktığımda çok fazla kan aktığını gördüm" diyerek özetledi.

ACİL SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ

12334

Özel bölgesinde ciddi yaralanmalar ve kan kaybı nedeniyle acil servise götürülen Truong, "Acil servise götürüldüm ve 7-8 dikiş atılmak zorunda kaldım. O sırada o kadar çok ağrım vardı ki bayıldım. Şimdi bile ne zaman yürümek zorunda kalsam hala ağrı hissediyorum" dedi.

Yaralanmanın havuzun fayanslarından kaynaklandığını belirten Truong, "Yaralanmam yüzme havuzu fayanslarındaki bir kesikten kaynaklandı. Havuzun kenarında tamamen kapatılmamış iki yüzme havuzu fayansı açıktaydı. İşte o noktada kesildim" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

54 çocuk istiyor: "4 karım ve 2 kız arkadaşım var"

54 çocuk istiyor: "4 karım ve 2 kız arkadaşım var"

 Yenidoğan bebeği anne ve babası hastaneden kaçırdı

Yenidoğan bebeği anne ve babası hastaneden kaçırdı

 Sahili taradı! Bulduklarına inanamadı: Bazıları çok değerli

Sahili taradı! Bulduklarına inanamadı: Bazıları çok değerli

 Düğünde geline boğulacak kadar altın taktılar! Ne yüzü gözüktü ne de elleri...

Düğünde geline boğulacak kadar altın taktılar! Ne yüzü gözüktü ne de elleri...

7 yıllık ilişkisinin 6 yılında aldatıldığını öğrendi! "Nasıl anlamadın?"

7 yıllık ilişkisinin 6 yılında aldatıldığını öğrendi! "Nasıl anlamadın?"
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Nasıl kaçtığı ortaya çıktı! Rusya'dan Suriye'de gizli operasyon: 'Esad'ı kurtarmak'

Nasıl kaçtığı ortaya çıktı! Rusya'dan Suriye'de gizli operasyon: 'Esad'ı kurtarmak'

Herkesin dilinde bu bakışlar vardı... "Önceden biliniyordu" iddiası çok konuşulur

Herkesin dilinde bu bakışlar vardı... "Önceden biliniyordu" iddiası çok konuşulur

Manastırdaki istismar skandalından sonra yeni önlem! 'Dokunmak yasak'

Manastırdaki istismar skandalından sonra yeni önlem! 'Dokunmak yasak'

Kumbarasını açamayınca itfaiyeden yardım istedi! Çıkan sonuca inanamadı

Kumbarasını açamayınca itfaiyeden yardım istedi! Çıkan sonuca inanamadı

Flört koçundan uyarı! "Tek bir kelimeyle anlayabilirsiniz"

Flört koçundan uyarı! "Tek bir kelimeyle anlayabilirsiniz"

2 yaşındaki bebeklerini canlı canlı ısıtıcıyla yaktılar

2 yaşındaki bebeklerini canlı canlı ısıtıcıyla yaktılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.