Sıcak suyu havuzuna girmek istemişti! Korkunç bir kaza yaşadı: "Özel bölgem kanamaya başladı"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Zhengzhou bölgesindeki bir otelin sıcak su havuzunda arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Truong isimli bir adam havuzdan çıkarken vücudunun alt bölgesinde derin bir acı hissetti. Çığlık atarak çevredekilerden yardım isteyen adam o anları, "Ayağa kalktığımda özel bölgemde keskin bir acı hissettim. Özel bölgem kanamaya başladı. Aşağıya baktığımda çok fazla kan aktığını gördüm" diyerek özetledi.

ACİL SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ

Özel bölgesinde ciddi yaralanmalar ve kan kaybı nedeniyle acil servise götürülen Truong, "Acil servise götürüldüm ve 7-8 dikiş atılmak zorunda kaldım. O sırada o kadar çok ağrım vardı ki bayıldım. Şimdi bile ne zaman yürümek zorunda kalsam hala ağrı hissediyorum" dedi.

Yaralanmanın havuzun fayanslarından kaynaklandığını belirten Truong, "Yaralanmam yüzme havuzu fayanslarındaki bir kesikten kaynaklandı. Havuzun kenarında tamamen kapatılmamış iki yüzme havuzu fayansı açıktaydı. İşte o noktada kesildim" diye konuştu.