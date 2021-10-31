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İbo ile Güllüşah filminin oyuncusu bakın kim çıktı! Meğer ünlü sanatçının annesiymiş...

31.10.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Yeşilçam efsanesi olarak bilinen ve hemen herkesin bildiği İbo ile Güllüşah filminin oyuncusunun kimliği şaşırttı. Sevilen Yeşilçam filminde rol alan Güllüşah'ın teyzesinin ünlü bir sanatçının annesi olduğu ortaya çıktı. İşte ünlü Yeşilçam oyuncusu ve kızı...

İbo ile Güllüşah filminin oyuncusu bakın kim çıktı! Meğer ünlü sanatçının annesiymiş...

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden İbo ile Güllüşah filminin oyuncusu olan Deniz Türkali'nin ünlü bir sanatçının annesi olduğu ortaya çıktı. Kemal Sunal ve pek çok başarılı ismin rol aldığı yapımda rol alan ve oyunculuğun yanı sıra senaristlik de yapan Deniz Türkali'nin kızı şaşırttı.

YEŞİLÇAM OYUNCUSU ZEYNEP CASALİNİ'NİN ANNESİ!

Yeşilçam'da rol alan başarılı oyuncu Deniz Türkali'nin ünlü şarkıcı Zeynep Casalini’nin annesi olduğu ortaya çıktı. Türkali, Yeşilçam’ın unutulmazlarından olan İbo ile Güllüşah, Düş Gezginleri, Dul Bir Kadın, gibi pek çok filmde rol almış olan usta bir oyuncudur.

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15 Kasım 1944 tarihinde doğan 76 yaşındaki Türkali de kariyerine, kızı gibi küçük yaşta adım atmıştır.

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Şişli Koleji mezunu olan sanatçı, Türkiye’de başladığı tiyatro eğitimini Londra’da devam ettirdi. Eğitimi sırasında, İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile tanışarak evlilik kararı aldı.

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Yurt dışında da birçok konser veren şarkıcı, Türkiye’ye döndükten sonra Milliyet Yayınları’nda yayın danışmanlığı yaptı. Barış Pirhasan ve Yavuz Özkan’la ‘Atıf Yılmaz Stüdyosu’nu kurdu. Oyunculuk dışında radyo ve televizyonda programlar yaparak Türkiye’de her geçen gün daha da tanınır hale geldi.

ZEYNEP CASALİNİ DE KARİYERİNE KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI

Henüz 9 yaşındayken kariyerine adım atan Zeynep Casalini, 1985’te Bilsak Tiyatro Atölyesi’nde tiyatro çalışmalarına başladı. Lisede, birlikte kaldığı ev arkadaşının yönlendirmesiyle müziğe geçiş yapan sanatçı yurt dışında çeşitli gruplarla sahne aldı.
Cem Özer’in, Laf Lafı Açıyor adlı ilk Türk talk-show’unda vokalistlik yapan Casalini, Aranjor Sinan Akçıl’ın imzasını taşıyan ilk albümünde, Sezen Aksu’nun ‘Duvar’ adlı parçasını seslendirdi.

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Ünlü şarkıcı, 1992’de Angela Ceren ismini verdiği kızını kucağına aldı. 2010 yılında ikinci evliliğini yapan sanatçı, 2011’de Daphne ismini verdiği kızıyla ikinci kez anne oldu.

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BABASI ŞARKICI, DEDESİ ŞAİR, DAYISI YÖNETMEN!

Zeynep Casalini’nin babası ise, İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini’dir. Aile bireylerinin çoğu sanatçı olan şarkıcının dedesi, ünlü şair Vedat Türkali, dayısı ise yönetmen ve senarist Barış Pirhasan’dır.

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