İbo'nun eski eşi Ayşegül Yıldız Tinder'a mı girdi? 'Ne halt yiyorsanız...'

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından isyan etti.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla gündem olan Ayşegül Yıldız ilişki bulmak için kullanılan Tinder'a mı girdi? Yıldız'a gelen mesajlardan sonra Yıldız çileden çıktı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayşegül Yıldız, isminin ve fotoğraflarını kullananlar hakkında, "Kaç tane fake hesabı kapattırdım. Ama yeter artık. Hangi birinizi bulayım? Ne halt yiyorsanız, kendi isminiz ve fotoğrafınızla yapın. Beni pisliğinize bulaştırmayın. Hakkınızda yasal işlem başlatacağım" ifadelerini kullandı.