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İbo'nun eski eşi Ayşegül Yıldız Tinder'a mı girdi? 'Ne halt yiyorsanız...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 11:16 | Son Güncelleme

2011 yılında evlendiği İbrahim Tatlıses’ten 2013’te boşanan Ayşegül Yıldız Tinder'a mı girdi? 39 yaşındaki ünlü isim, isminin ve fotoğraflarının arkadaşlık sitelerinde kullanıldığını fark edince ateş püskürdü.

İbo'nun eski eşi Ayşegül Yıldız Tinder'a mı girdi? 'Ne halt yiyorsanız...'

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından isyan etti.

İbo'nun eski eşi Ayşegül Yıldız pozlarıyla sosyal medyayı salladıİbo'nun eski eşi Ayşegül Yıldız pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla gündem olan Ayşegül Yıldız ilişki bulmak için kullanılan Tinder'a mı girdi? Yıldız'a gelen mesajlardan sonra Yıldız çileden çıktı.

Ekran Alıntısı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayşegül Yıldız, isminin ve fotoğraflarını kullananlar hakkında, "Kaç tane fake hesabı kapattırdım. Ama yeter artık. Hangi birinizi bulayım? Ne halt yiyorsanız, kendi isminiz ve fotoğrafınızla yapın. Beni pisliğinize bulaştırmayın. Hakkınızda yasal işlem başlatacağım" ifadelerini kullandı.

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