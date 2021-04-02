İbo Show konukları belli oldu mu? Bu hafta hangi ünlü isimler var? Seyirci yine müziğe doyacak

3 Nisan Cumartesi günü 20. bölümüyle yayınlanacak olan İbo Show’un bu haftaki konukları arasında yine seyirciyi müziğe doyuracak isimler yer alıyor. Usta ve deneyimli isimlerin bir arada yer aldığı İbo Show konukları arasında Defne Samyeli de yer alıyor… İBO SHOW’UN KONUKLARI BELLİ OLDU MU? Star TV’de her cumartesi akşamı yayınlanan 'İbo Show'un 20. yeni bölümünde; Altay, Işın Karaca, Buray ve Defne Samyeli konuk olacak. Yapımcılığını Global Medya ve Poll Production’ın üstlendiği her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show, 3 Nisan Cumartesi saat 20:00'da başlayacak. ŞARKICI ALTAY KİMDİR? Aslen Rizeli olan Altay, 1970’te doğdu. Sahne ismi olan Altay ile tanınır fakat tam ismi Mehmet Altay Biber’dir. İTÜ Gemi makineleri mühendisliğini kazandı ama gitmedi. Gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nü de yarım bıraktı. 1987-1988 yılında konservatuara girdi. 6 yıl konservatuar eğitimi aldı. İşi ve okulu bir arada yürütemediği için bu okulu da bıraktı. Müziğe olan eğilimi ise ağabeyine alınan saz ile başlamış. Gençlik dönemlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini ise Kütahya ‘da kısa dönem olarak yaptı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı.

• 2000 - Kalpsizsin

• 2001 - Yolcu Yolunda Gerek

• 2002 - Seninle

• 2004 - Anadolu'dan Dünyaya

• 2006 - Öyle Olsun

• 2007 - Zor Bulursun

• 2009 - Sana Bayılıyorum

• 2010 - Şekil A

• 2011 - Elma

• 2013 - Berduş

• 2014 - Bi'şey Söyle (Tekli) IŞIN KARACA KİMDİR? 1973 yılında Londra'da doğdu. Annesi Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca'dır. İngilterede Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü. Müzikal kariyerine Sezen Aksu'nun vokalisti olarak başladı. 1997'de Disney'in animasyon çizgi filmi Herkül'ün Türkçe film müziklerinden "Kutsal Gerçek I-II-III", "Sıfırdan Oldu", "Söyleyemem", "Bir Yıldız Doğuyor" adlı şarkıları Melis Sökmen, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Yonca Karadağ gibi isimlerle beraber yorumladı. Müziklerin Alan Menken'e, orijinal sözlerin David Zippel'e ait filmin müziklerinin Türkçe Söz Yazarı ise Işın Karacadır. 1999'da kurulan "Panic Attack" adlı grubun solistliğini üstlendi. Grup hiçbir albüm çıkaramadan dağıldı. İki kere Eurovision Türkiye elemelerine katıldı. 2000 yılında 'Bir Kırık Sevda' ve 2001 yılında 'Kaderimsin' adlı şarkılarla Türkiye elemelerini kazanamadı ama OGAE İkinci Şans Yarışmasında Türkiyeyi temsil etti. "Bir Kırık Sevda" 2000 yılında 104 puanla 7. olurken, "Kaderimsin" 2001 yılında 52 puanla 14. oldu.Sezen Aksu'nun "Oh oh" ve "Allahın Varsa" adlı kliplerinde oynadı. 2000 yılında Fresh B'nin "Gerçek Kal" albümünde "Geçmişe Yolculuk" adlı şarkıya düet yaptı. 2001'e kadar Sezen Aksu'ya vokalistliğini sürdürdü.

Üç albüm dışında birçok projeye de katkıda bulunmuştur. Tema Vakfının Bir Milyar Meşe projesi için bestelenen "Meşe Şarkısı"nı diğer sanatçılarla beraber yorumladı. Birçok reklam jingle'ı seslendiren sanatçı; Coca Cola, Saray Halı, Piyale, Aria, Powertürk gibi markaların reklamlarını seslendirdi. İlk albümü Anadilim Aşk'ı 6 Aralık 2001 tarihinde piyasaya sürdü. İkisi hariç bütün şarkıların sözlerinin ve tüm müziklerin Sezen Aksu'ya ait olduğu albümle büyük başarı sağladı ve tüm Türkiye tarafından tanınır oldu. Albümün çıkış parçası "Tutunamadım" ve ardından "Başka Bahar" birer hit oldu. İlk albüm yayınlandıktan sonra birçok projeye de imza attı. Selmi Andak'ın "Uluslararası Ödüllü Selmi Andak Şarkıları" albümünde "Ve Ben Yalnız"'ı yorumladı. Hakkı Yalçın'ın söz verdiği şarkılardan oluşan "O Şarkılar... Hakkı Yalçın Şarkıları" albümünde "Sen Gittimi Ben Ölürüm"ü yorumladı. Şarkıya İstanbul Metrosunda 7 Nisan 2004'te klip çekildi. Alpayla "Sessiz Kalma" düeti yaptı. Şarkıya çekilen klipte Işın Karaca'da rol aldı. Remix versiyonun klibinde ise önceki klibin görüntüleri kullanıldı.

Marşlardan oluşan "Yeni Türkiye Coşku Dolu" adlı albümde "Yeni Türkiye" adlı şarkıyı seslendirdi. 2004 yılında Ezel Akay'ın filmi Neredesin Firuze'nin film müziklerinden "Aynı Cemin Bülbülüyüm" adlı şarkıyı seslendirdi. Ayrıca bu filmde konuk şarkıcı olarak da yer aldı. Yine 2004 yılında Erdem Yörük, Eda Özülkü ve Metin Özülkü'yle beraber Masalcılar adlı grubu kurdu. Grup çocuklara masal anlatan ilk albümleri olan "Masalcılar - 1"i piyasaya sürdü. Grup her ne kadar bu projeyi seri haline getireceklerini söylediyse de hatta bunu albüm kapağına bile yazdıysa da , ikincisini hiçbir zaman çıkarmadılar. İlk defa kendi bestesine de yer verdiği ikinci albümü İçinde Aşk Var'ı 19 Aralık 2004 tarihinde çıkardı. Aysel Gürel, Suat Suna, Ümit Sayın gibi çeşitli isimlerle çalıştığı albümde sadece 2 tane Sezen Aksu şarkısı vardır. Çıkış şarkısı Yetinmeyi Bilir misin? bir hit olmuştur. İkinci klip şarkısı "Bekleyelim de Görelim" de büyük bir başarı yakalamıştır. Son video ise bir Sezen Aksu cover'ı olan Onno Tunç şarkısı "Hoşgörü" olmuştur.

2005 yılında Polis Teşkilatının 160. Kuruluş Günü için yapılan "Görev Başındayız"da Özcan Deniz ile düet yaptı. Şarkıya çekilen ve Hülya Avşar, Cem Yılmaz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimlerin de yer aldığı klipte Işın Karaca'da yer aldı. 2006 yılında Mehmet Tokat'ın şiir albümü "İnadına Seveceğim"de "Yalnızlığın Adresi" adlı şarkıyı yorumladı.

Aynı yıl Ali Kocatepe'nin 41'inci sanat yılını kutladığı "41 Kere Maşallah" adlı albümde yıllar önce Nükhet Duru'nun seslendirdiği "Ben Sana Vurgunum"u tekrar yorumlamıştır. Rap şarkıcısı Ogeday albümü "Mecburi İstikamet"te "Eski Bir Resim" adlı şarkıya düet yaptı. Okul yaptırmayı ve okulların fiziksel koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen "Yaşasın Okulumuz" adlı proje için yapılan sözü ve müziği Ahmet Özden'e ait şarkıyı Burcu Güneş, Yavuz Bingöl, Fatih Erkoç ve Özcan Deniz'le beraber seslendirmiştir. 2 yıllık bir aradan sonra 16 Haziran 2006 tarihinde üçüncü albümü Başka 33/3'ü piyasaya sürdü. Bu albümde çoğunlukla Alper Narman ve Fettah Can ile çalıştı. Bir tane de kendi bestesinin yer aldığı albümün çıkış parçası "Mandalinalar" bir hit olmuştur. İkinci klip şarkısı ise "Kalp Tanrıya Emanet" oldu. Bu albümün önceki albümlerinden en önemli farkı ise artık Sezen Aksu ile çalışmıyor olması. Sezen Aksu vokalisti olarak tanınan Karaca, bu albümde Aksu ile çalışmaması ile ilgili olarak Sezen Aksu okulundan bir dönem uzaklaştırıldığını söylüyor.

2007 yılında Dolapdere Big Gang'in Just Feel albümünde "The Final Countdown" şarkısını seslendirdi. Bu şarkı Işın Karaca'nın yayımlanmış bir albümde seslendirdiği ilk ingilizce şarkıdır.

2008'in başında Ogeday ile ortak çalışması olan Maxi Single çıktı. Bu singleda "Eski Bir Resim" adlı şarkının RnB, Electribe, House, Reggaeton ve Electronic tarzında remiksleri yer alıyor.Haziran ayında ATV'nin Elif dizisinin jenerik müziği için Esmeray'ın hit şarkısı "Unutama Beni"nin cover'ını seslendirdi. Dördüncü stüdyo albümü Uyanış 29 Mayıs 2009 tarihinde yayınlandı. Sibel Alaş, Zeki Güner, Erol Temizel, Erdem Yörük gibi isimlerle çalıştı. Bu albümde Işın Karaca yoğunluklu olarak besteci ve söz yazarı olarak yer alıyor. Albüm geleneksel pop tarzının dışında R&B ve elektronik tarzında farklı soundlara sahip.

Işın Karaca Undercover 2006 yılından bugüne; Jazz, funk, soul ve yabancı pop parçalarından oluşan çok özel bir repertuarla Taksim Balans Performance Hall'da konserler veriyor. 2005 yılında Sen Ne Dilersen adlı sinema filmine oynadı. Başrollerini Işık Yenersu, Zeynep Eronat, Yıldız Kenter, Fikret Kuşkan gibi isimlerin paylaştığı Cem Başeskioğlu'nun yönettiği filmde Marika rolüyle başarılı bir performans sergiledi. Ocak 2009 tarihinde gösterime girecek "Herşeyin Bittiği Yerden" adlı filmde Okan Bayülgen'le beraber rol alacaklar. 1999 İzmit depremini konu alan Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı filmim çekimlerine 17 Ağustos 2008 tarihinde başlandı. Karaca filmde Hemşire Caroline'ı canlandıracak.

2005 yılında Atv ekranlarında yayınlanan kendi adını taşıyan "Işın Show" adlı show programını sundu. Yedi bölüm yayınlanan programda müzisyen konuklarıyla bir çok düet yaptı. Program 19 Ağustos 2005 tarihinde sona erdi. Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi adlı dizide konuk sanatçı olarak yer almıştır.

2007 yılında Elmax kanalında yayınlanan anneler arası güzellik yarışması "Kadın Her Yaşta Güzeldir"i Vatan Şaşmaz'la beraber sundu. Aynı yıl Show TV'de yayınlanan "Şarkı Söylemek Lazım" adlı yarışmada Vatan Şaşmaz'ın koçluğunu üstlendi. İkili yarışmayı dördüncülükle tamamladı. Yine aynı yıl TürkMax'da yayınlanan "Haydi Söyle" isimli müzik yarışmasını sundu. Atv'de yayınlanan Altın Kızlar dizisinin 17 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan 4. bölümünde hemşire Binnaz rolüyle konuk oyuncu olarak yer aldı. 2005 yılında, 1999 İzmit depreminde hasar gören Gölcük Kız Meslek Lisesinin kütüphanesinin tamirine yardımcı oldu. 31 Temmuz 2005 yılında bir yardım konseri verdi ve gelirini okula bağışladı.19 Nisan 2006 tarihinde açılışını yaptığı kütüphaneye kendi adı verildi.

2006 yılında, okul yapmayı ya da mevcut okulların durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan Yaşasın Okulumuz projesinde yer aldı. Proje için yapılan şarkıyı diğer sanatçılarla beraber seslendirdi ve "Sen" şarkısını da bu albümde yer aldı. Ayrıca Show TV'de yayınlanan yardım gecesinde katılarak yardım topladı.

Nisan 2008'de Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KACUV)'un kanserli çocukların tedavisi için hijyenik evler kurulmasını amaçlayan "Aile Evi" projesinde "Gel Sende Katıl Umudun Şarkısına" şarkısını diğer sanatçılarla beraber seslendirdi. 2 Mart 2005'ten bugüne resmi web sitesinde yayınlanan "Kaleminden" adlı blog'unda projeleri hakkında haberlerin yanısıra, toplumsal olayalar karşısındaki kendi görüşlerini de yazıyor.Küresel ya da ulusal problemlerin yer aldığı makaleler politikadan sanat yaşamına geniş yelpazede konuları içeriyor. Şu ana kadar 66 makale yayınlamıştır. 2005 yılında bir kitap yazdığını söyleyen Karaca, daha sonra bunun bir diyet kitabı olduğunu açıklamıştır. "Büyümek İçin Küçülmek Lazım" adlı kitabı 36 bedene zayıfladığında yayınlayacak.Beş yıllık kilo verme hikâyesinin anlatılacağı kitapta okuyuculara tavsiyeler de yer alacak.2008 yılında 2kadin.com web sitesinde köşe yazarlığına başladı ve 18 Temmuz 2008'den bugüne köşe yazıları yazıyor.Köşe yazısında genellikle kadın-erkek ilişkileri üzerine yazıyor.

2010 yılı yaz aylarından itibaren magazim web sitesi için köşe yazarlığı yapmaktadır.

Genç yaşta yaptığı evlilikten Erda Kıvanç adında 14 yaşında bir oğlu vardır. İlk eşinden daha sonra boşandı. Aranjör Erdem Yörük ile 12 yıl süren birlikteliği olmuştur. Silist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda noktalamıştır.Tekrar barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenmiştir. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar vermişlerdir.Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 kasım 2013 günü anlaşarak boşanmıştır. Işın Karaca 28 aralık 2016 tarihinde ise Tuğrul Odabaş ile evlendi. Albümler



Anadilim Aşk (28 Kasım 2001, Power Records)

İçinde Aşk Var (16 Aralık 2004, İmaj Müzik)

Başka 33/3 (19 Haziran 2006, Seyhan Müzik)

Uyanış (29 Mayıs 2009, Seyhan Müzik)

Arabesque (22 Nisan 2010, Seyhan Müzik)

Arabesque II (7 Temmuz 2011, Seyhan Müzik)

Her Şey Aşktan (8 Mayıs 2013, Seyhan Müzik)

Az Bi Mesafe (4 Haziran 2014, PDND Müzik)

Ey Aşkın Güzel Kızı (3 Şubat 2015, Seyhan Müzik)[19]

Güzelim (17 Haziran 2016, Avrupa Müzik)

Filmografi



Yıl Başlık

2004 Neredesin Firuze

2005 Sen Ne Dilersen

Işın Show -Sunucu - Müzikal Şov

2007 Kadın Her Yaşta Güzeldir

Şarkı Söylemek Lazım Yarışmacı

Haydi Söyle Sunucu Müzikal yarışma

2009 Altın Kızlar

2010 Gelecekten Bir Gün BURAY KİMDİR?



Tam adı Buray Hoşsöz olan Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da doğmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesinde Müzik eğitimi Alan Burayi daha sonra İngiltere‘de University of Glamorgan’da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamladı. Buray müzik kariyerine Haluk Bilginer, Gökhan Tepe, Soner Arıca, Berksan, İzel gibi pek çok sanatçıyla gitarist olarak çalışmıştır. 2004 yılında “United Boyband” grubunun solisti olarak rinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace’da konser veren Buray, 2008 yılında “Yanayım” adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı. Kıbrıs’ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan genç yıldız, KKTC‘deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi.

Türkiye’ye yerleşen Buray, Avustralya‘da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza attı. Başta Ferhat Göçer‘in “Unutmuş Çoktan” şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Avustralya‘da Melbourne‘daki stüdyosunda ilk albümü “1 Şişe Aşk”ı 2015 yılında çıkardı. Solistliğini üstlendiği “Sensitive Vibrations” grubuyla ve “Acoustic Ceremony” projesiyle birçok konser verdi ve geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü. Buray kişisel olarak 2015 yılında çıkardığı “İstersen” şarkısıyla popüler oldu. Daha sonrasında “Sen Sevda Mısın” şarkısını çıkaran Buray 2016 yılında “Kimsenin Suçu Yok” şarkısıyla müzik listelerinde başa oturmuştur. Son olarak “Aşk Mı Lazım” şarkısını çıkaran Buray başarısını kanıtladı. Ödülleri :



2017 – Yeditepe Üniversitesi 5.Dilek Ödülleri- En İyi Erkek Şarkıcı

2017 – 6.TURKMSIC Yılın En’leri Ödülleri – Yılın En Sevilen Albümü (Sahiden)

2016 – MGD 22.Altın Objektif Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Yorumcu

2016 – Kıbrıs Genç Tv Ödülleri – En İyi Çıkış

2016 – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Pop Şarkıcısı

2016 – İstek Bilgi Kağan Koleji Ödülleri – En İyi Çıkış

2016 – 29.Uluslararası Tüketici Güvenliği Zirvesi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı

2016 – Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2016 – Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri – Yılın En İyi Erkek Müzik Yorumcusu

2016 – İstanbul Gelişim Üniversitesi 5.Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2016 – 2.Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2016 – 7.KTÜ Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcı

2016 – 7.KTÜ Medya Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı (İstersen)

2016 – 5.TURKMSIC Yılın En’leri Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı

2016 – 3.En Moda Dergisi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Solisti

Albümleri :



2015 – 1 Şişe Aşk

2015 – İstersen (Remixes)

2016 – Sahiden. DEFNE SAMYELİ KİMDİR?



Spiker, Sunucu, Oyuncu ve Köşe Yazarı Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde İstanbul’da Kasımpaşa Deniz Hastanesi’nde dünyaya geldi. Aslen Malatya’lı olan Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli babası Haluk Samyeli’dir. Defne Samyeli’nin Amiral olan babası Haluk Samyeli Defne Samyeli 13 yaşındayken vefat etti. Defne Samyeli, henüz çocukken TRT İstanbul Rasyosu’nun çocuk kadrosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni üçüncülükle bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’ne girdi ancak iş hayatının yoğunluğu nedeniyle devam edemedi. Yıllar sonra yatay geçiş yaptığı İş İdaresi Bölümü’nden mezun oldu. 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box’ın ya da sonraki adıyla İnter Star’ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” oldu. Ardından Senegal’deki Avrupa Güzellik Yarışması’nda dördüncü oldu. Yarışmanın birincisi elendikten sonra Defne Samyeli üçüncülük tacını giydi. İnter Star ekranlarında “Youngstar Galaxy” adlı bir gençlik programı, ardından “Salı Pazarı” adlı program ile sunuculuk yapmaya başladı. 1991 yılında Magic Box kanalında Ümit Aktan ile birlikte sunduğu sabah programı “İyi Günler Türkiye” ile popülerliği arttı.

Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Defne Samyeli’nin 4 Temmuz 1994 tarihli Melih Kibar şarkılarından oluşan "Tek Başına" isimli bir albümü vardır. Müzikten vazgeçmeyen Defne Samyeli, hatta gönlü hep müzikal tiyatroda olduğu için bu alanlarda önemli isimlerden ders almaya başladı. Türkiye’de ünlü operacılar Belkıs Aran, Gül Sabar ve Tülay Uyar on beş yıllık şan eğitiminin mentor’ları oldular. New York’ta Broadway yıldızlarını çalıştıran bir müzisyen ve oyuncu koçu Bruce Kolb’tan yıllarca şan dersi aldı. Küçüklüğünden beri kendini Broadway’de hayal eden ve bulduğu her fırsatta yurtdışında müzikal şov izleyen Samyeli Evita ve Aida gibi bazı şovların şarkı ve librettolarını ezbere bilmektedir. 1994 yılında Show Tv’de “Show’da Show” adlı bir eğlence programı yaptı. 1997 yılında Show TV Kanal D’ye transfer oldu. Bir süre “Şakalamaca” adlı programı sunduktan sonra “Gecenin İçinden” adlı haber programını sunmaya başladı. Editörlüğü de üstlenen Defne Samyeli, 1999 Ekiminde Kanal D’nin “anchorwoman”ı olarak karşımıza çıktı.

Defne Samyeli yayın hayatında birçok ödül kazandı. Bunlardan ikisi uluslararası New York TV Festivals’da ayrıca art arda iki yıl Dünyanın En İyi İkinci Anchor’ı seçildi. 2000 yılında rahim kanserine yakalandı. Tedavi görüp iyileşti. Temmuz 2000 ayında Amerika’ya giderek New york’da Ameliyat oldu. Amerika dönüşü 11 Eylül 2000’de Kanal D ekranında görevinin başına döndü. 15 Temmuz 2002’de ise Show TV’ye transfer oldu. Ancak 2008 yılında Ali Kırca ekibiyle beraber Show TV ile anlaşınca işinden oldu. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre ATV’de yayınlanan “Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sundu. A Haber'de A3 haber kuşağını sundu. 2013 yılının Kasım ayında TUİK anket sorularına cevap vermediği için 929 TL ceza aldı. Defne Samyeli , 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlendi. 2009’un Ekim ayında Samyeli boşanma davası açtı. Evlendikten 16 yıl sonra 2011 yılında boşandılar. Deren ve Derin adlarında iki kız çocuğu var. İlk kızı Deren’i 1996 yılında Las Vegas’ta dünyaya getirdi. Bebeğin adı anne ve babasının adlarının birleşiminden gelmektedir. 2003 yılında ikinci kızı Derin doğdu.