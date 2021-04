İbo Show konukları belli oldu mu? Bu hafta hangi ünlü isimler var? Seyirci yine müziğe doyacak

Yapımcılığını Global Medya ve Poll Production’ın üstlendiği her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show, 3 Nisan Cumartesi saat 20:00'da başlayacak.

Star TV’de her cumartesi akşamı yayınlanan 'İbo Show'un 20. yeni bölümünde; Altay , Işın Karaca , Buray ve Defne Samyeli konuk olacak.

2000 yılında 'Bir Kırık Sevda' ve 2001 yılında 'Kaderimsin' adlı şarkılarla Türkiye elemelerini kazanamadı ama OGAE İkinci Şans Yarışmasında Türkiyeyi temsil etti. "Bir Kırık Sevda" 2000 yılında 104 puanla 7. olurken, "Kaderimsin" 2001 yılında 52 puanla 14. oldu.Sezen Aksu'nun "Oh oh" ve "Allahın Varsa" adlı kliplerinde oynadı. 2000 yılında Fresh B'nin "Gerçek Kal" albümünde "Geçmişe Yolculuk" adlı şarkıya düet yaptı. 2001'e kadar Sezen Aksu'ya vokalistliğini sürdürdü.

Marşlardan oluşan "Yeni Türkiye Coşku Dolu" adlı albümde "Yeni Türkiye" adlı şarkıyı seslendirdi. 2004 yılında Ezel Akay'ın filmi Neredesin Firuze'nin film müziklerinden "Aynı Cemin Bülbülüyüm" adlı şarkıyı seslendirdi. Ayrıca bu filmde konuk şarkıcı olarak da yer aldı. Yine 2004 yılında Erdem Yörük, Eda Özülkü ve Metin Özülkü'yle beraber Masalcılar adlı grubu kurdu. Grup çocuklara masal anlatan ilk albümleri olan "Masalcılar - 1"i piyasaya sürdü. Grup her ne kadar bu projeyi seri haline getireceklerini söylediyse de hatta bunu albüm kapağına bile yazdıysa da , ikincisini hiçbir zaman çıkarmadılar.

2 yıllık bir aradan sonra 16 Haziran 2006 tarihinde üçüncü albümü Başka 33/3'ü piyasaya sürdü. Bu albümde çoğunlukla Alper Narman ve Fettah Can ile çalıştı. Bir tane de kendi bestesinin yer aldığı albümün çıkış parçası "Mandalinalar" bir hit olmuştur. İkinci klip şarkısı ise "Kalp Tanrıya Emanet" oldu. Bu albümün önceki albümlerinden en önemli farkı ise artık Sezen Aksu ile çalışmıyor olması. Sezen Aksu vokalisti olarak tanınan Karaca, bu albümde Aksu ile çalışmaması ile ilgili olarak Sezen Aksu okulundan bir dönem uzaklaştırıldığını söylüyor.

2007 yılında Dolapdere Big Gang'in Just Feel albümünde "The Final Countdown" şarkısını seslendirdi. Bu şarkı Işın Karaca'nın yayımlanmış bir albümde seslendirdiği ilk ingilizce şarkıdır. 2008'in başında Ogeday ile ortak çalışması olan Maxi Single çıktı. Bu singleda "Eski Bir Resim" adlı şarkının RnB, Electribe, House, Reggaeton ve Electronic tarzında remiksleri yer alıyor.Haziran ayında ATV'nin Elif dizisinin jenerik müziği için Esmeray'ın hit şarkısı "Unutama Beni"nin cover'ını seslendirdi.

Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi adlı dizide konuk sanatçı olarak yer almıştır. 2007 yılında Elmax kanalında yayınlanan anneler arası güzellik yarışması "Kadın Her Yaşta Güzeldir"i Vatan Şaşmaz'la beraber sundu. Aynı yıl Show TV'de yayınlanan "Şarkı Söylemek Lazım" adlı yarışmada Vatan Şaşmaz'ın koçluğunu üstlendi. İkili yarışmayı dördüncülükle tamamladı. Yine aynı yıl TürkMax'da yayınlanan "Haydi Söyle" isimli müzik yarışmasını sundu.

Albümler Anadilim Aşk (28 Kasım 2001, Power Records) İçinde Aşk Var (16 Aralık 2004, İmaj Müzik) Başka 33/3 (19 Haziran 2006, Seyhan Müzik) Uyanış (29 Mayıs 2009, Seyhan Müzik) Arabesque (22 Nisan 2010, Seyhan Müzik) Arabesque II (7 Temmuz 2011, Seyhan Müzik) Her Şey Aşktan (8 Mayıs 2013, Seyhan Müzik) Az Bi Mesafe (4 Haziran 2014, PDND Müzik) Ey Aşkın Güzel Kızı (3 Şubat 2015, Seyhan Müzik)[19] Güzelim (17 Haziran 2016, Avrupa Müzik)

Doğu Akdeniz Üniversitesinde Müzik eğitimi Alan Burayi daha sonra İngiltere‘de University of Glamorgan’da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamladı.

Filmografi Yıl Başlık 2004 Neredesin Firuze 2005 Sen Ne Dilersen Işın Show -Sunucu - Müzikal Şov 2007 Kadın Her Yaşta Güzeldir Şarkı Söylemek Lazım Yarışmacı Haydi Söyle Sunucu Müzikal yarışma 2009 Altın Kızlar 2010 Gelecekten Bir Gün

Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

Defne Samyeli’nin 4 Temmuz 1994 tarihli Melih Kibar şarkılarından oluşan "Tek Başına" isimli bir albümü vardır.

Müzikten vazgeçmeyen Defne Samyeli, hatta gönlü hep müzikal tiyatroda olduğu için bu alanlarda önemli isimlerden ders almaya başladı. Türkiye’de ünlü operacılar Belkıs Aran, Gül Sabar ve Tülay Uyar on beş yıllık şan eğitiminin mentor’ları oldular. New York’ta Broadway yıldızlarını çalıştıran bir müzisyen ve oyuncu koçu Bruce Kolb’tan yıllarca şan dersi aldı. Küçüklüğünden beri kendini Broadway’de hayal eden ve bulduğu her fırsatta yurtdışında müzikal şov izleyen Samyeli Evita ve Aida gibi bazı şovların şarkı ve librettolarını ezbere bilmektedir.

1994 yılında Show Tv’de “Show’da Show” adlı bir eğlence programı yaptı. 1997 yılında Show TV Kanal D’ye transfer oldu. Bir süre “Şakalamaca” adlı programı sunduktan sonra “Gecenin İçinden” adlı haber programını sunmaya başladı. Editörlüğü de üstlenen Defne Samyeli, 1999 Ekiminde Kanal D’nin “anchorwoman”ı olarak karşımıza çıktı.