İbrahim Çelikkol'a bomba partner! Bakın başrolü kiminle paylaşacak

NGM imzalı yeni dizi “Kadınım” yakında ATV'de ekranlara gelecek. Emre Kabakuşak‘ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin başrolünde İbrahim Çelikkol yer alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre "Kadınım" dizisinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu.

BOMBA İKİLİ!

İbrahim Çelikkol‘un “Güneş Tutulması” kod adlı yeni dizisinin adı "Kadınım" olarak değiştirilmişti. NGM imzası taşıyan dizinin merakla beklenen kadın başrol oyuncusu da belli oldu.

Dilan Çiçek Deniz, NGM’nin “Kadınım” dizisiyle prensipte anlaştı.

Şu sıralar Murat Şeker‘in yönettiği “Aşk Mevsimi” filminde başrol oynayan Deniz, Bozcaada‘daki çekimler biter bitmez “Kadınım” dizisinin ön hazırlığına başlayacak.