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  4. İbrahim Çelikkol'a bomba partner! Bakın başrolü kiminle paylaşacak

İbrahim Çelikkol'a bomba partner! Bakın başrolü kiminle paylaşacak

25.08.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol "Kadınım" dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. “Güneş Tutulması” adı daha sonra "Kadınım" olarak değiştirilen dizi ATV'de yayınlanacak. İbrahim Çelikkol başrolü çok ünlü bir isimle paylaşacak.

NGM imzalı yeni dizi “Kadınım” yakında ATV'de ekranlara gelecek. Emre Kabakuşak‘ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin başrolünde İbrahim Çelikkol yer alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre "Kadınım" dizisinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu.

BOMBA İKİLİ!

İbrahim Çelikkol‘un “Güneş Tutulması” kod adlı yeni dizisinin adı "Kadınım" olarak değiştirilmişti. NGM imzası taşıyan dizinin merakla beklenen kadın başrol oyuncusu da belli oldu.

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Dilan Çiçek Deniz, NGM’nin “Kadınım” dizisiyle prensipte anlaştı.

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Şu sıralar Murat Şeker‘in yönettiği “Aşk Mevsimi” filminde başrol oynayan Deniz, Bozcaada‘daki çekimler biter bitmez “Kadınım” dizisinin ön hazırlığına başlayacak.

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