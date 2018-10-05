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İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in dizisi Muhteşem İkili'den ilk fragman

DİZİ HABERLERİ  | 05.10.2018 22:25 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncular İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin’in, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat vereceği Muhteşem İkili dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Aksiyon tarzındaki Muhteşem İkili dizisi Ekim ayında Kanal D ekranlarında olacak.

İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in dizisi Muhteşem İkili'den ilk fragman

Ekranların iki ünlü aktörü, İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, Kanal D’nin yeni dizisi "Muhteşem İkili" için bir araya geldi.

Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizinin senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Çağatay Tosun oturuyor.

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İKİ BAŞARILI KOMİSERE HAYAT VERECEK
Yakında Kanal D’de ekran hayatına başlayacak, sezonun en iddialı projelerinden biri olan Muhteşem İkili’de İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat verecek.

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HAZIRLIKLAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizinin senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise, Çağatay Tosun oturuyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla çok konuşulacak "Muhteşem İkili" için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor!

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