İbrahim Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız'ın ablası herkesi şaşırttı! "İkiz gibisiniz"

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada oldukça aktif. Gerek spor saatlerini gerek kızıyla geçirdiği zamanı gerekse işteki hallerini paylaşmaktan çekinmeyen Yıldız zaman zaman da ailesiyle pozlarını paylaştı. Sosyal medya hesabından ablasına dair paylaşım yapan İbrahim Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız'ın takipçileri fotoğrafa sessiz kalamadı.

Ablasının doğum gününü kutlamak için paylaşım yapan Yıldız'a herkes "İkiz gibisiniz", "İkizin mi yoksa?" yorumlarında bulundu. Ayşegül Yıldız'ın ablası Hülya Yıldız'ın güzelliğine de beğeni yağdı.

Yıldız paylaşımına, "Benim güzeller güzeli can parçam, diğer yarım, ablam" notunu düştü.

