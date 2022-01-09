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İbrahim Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız'ın ablası herkesi şaşırttı! "İkiz gibisiniz"

09.01.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'ten boşandıktan sonra sosyal medyada yaptığı iddialı pozlarla adından söz ettiren Ayşegül Yıldız Instagram'da ablasının doğum gününü kutladı. İbrahim Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız'ın ablasını görenler "İkisin mi?" diye sormaktan kendini alamadı.

İbrahim Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız'ın ablası herkesi şaşırttı! "İkiz gibisiniz"

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada oldukça aktif. Gerek spor saatlerini gerek kızıyla geçirdiği zamanı gerekse işteki hallerini paylaşmaktan çekinmeyen Yıldız zaman zaman da ailesiyle pozlarını paylaştı. Sosyal medya hesabından ablasına dair paylaşım yapan İbrahim Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız'ın takipçileri fotoğrafa sessiz kalamadı.

Ablasının doğum gününü kutlamak için paylaşım yapan Yıldız'a herkes "İkiz gibisiniz", "İkizin mi yoksa?" yorumlarında bulundu. Ayşegül Yıldız'ın ablası Hülya Yıldız'ın güzelliğine de beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

Yıldız paylaşımına, "Benim güzeller güzeli can parçam, diğer yarım, ablam" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
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