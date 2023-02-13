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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'daki evini depremzedeler için açtı

13.02.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından ünlü isimler de harekete geçti. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da bir paylaşım yaparak Bodrum'daki evini yardım için açtığını söyledi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'daki evini depremzedeler için açtı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde 8. güne girildi. Arama-kurtarma çalışmalarından yeni haberler gelirken deprem bölgesine yardımlar da sürüyor.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Instagram hesabından evlerinin kapılarını depremzedeler için açtıklarını duyurdu. Ünlü isim günlerdir depremzedeler ve hayvanlar için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Çıtak deprem bölgesinde neden olmadığını da açıkladı.

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Dilan Çıtak Tatlıses, "Çocukluk arkadaşımın sağlık sebebi ile yurt dışındaydım taburcu ettik dönüyoruz. Uzaktan elimizden geleni yapmaya çalıştık ama aklım bir orada bir burada delirmek üzereydim. Şu an dönüyoruz ve bugünden sonra sahada olacağım çok şükür Allah herkesten razı olsun güzel insanlarımız" notunu paylaştı.

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