İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan iddialı seçim! Resmen eridi

İbrahim Tatlıses'in sonradan ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak babasının gölgesinde mesleğini icra ettiği iddialarına gösterdiği tepkilerle de gündeme geliyordu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son dönemde resmen eridi. 10 kilo verdikten sonra imajındaki değişimiyle de dikkat çeken Dilan Çıtak sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı.

Kendi küllerimden doğup duvarlardan sıyrıldım" diyen Çıtak ceketinin içine hiçbir şey giymeden verdiği pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.



Dilan Çıtak zayıflığını bol yürüyüş ve spora borçlu olduğunu söyledi.







