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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan iddialı seçim! Resmen eridi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2024 10:19
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İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Dilan Çıtak son olarak iddialı pozlarını paylaşarak hayranlarından tam not aldı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan iddialı seçim! Resmen eridi

İbrahim Tatlıses'in sonradan ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak babasının gölgesinde mesleğini icra ettiği iddialarına gösterdiği tepkilerle de gündeme geliyordu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son dönemde resmen eridi. 10 kilo verdikten sonra imajındaki değişimiyle de dikkat çeken Dilan Çıtak sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı.

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Kendi küllerimden doğup duvarlardan sıyrıldım" diyen Çıtak ceketinin içine hiçbir şey giymeden verdiği pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

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Dilan Çıtak zayıflığını bol yürüyüş ve spora borçlu olduğunu söyledi.

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Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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