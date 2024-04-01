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İbrahim Tatlıses'in seçim paylaşımı gündem oldu! "Seçimi kaybettim ve..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.04.2024 10:34
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Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidip oyunu kullandı. Yerel seçimde CHP tarihi bir başarıya imza attı. İstanbul ve Ankara’da CHP açık ara farkla yarışı önde tamamladı. Oyunu kullanan ünlü isimlerden seçim sonrası paylaşımlar geldi. Paylaşım yapanlardan biri de İbrahim Tatlıses oldu. Ünlü türkücü, "Seçimi kaybettim ve evleniyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses'in seçim paylaşımı gündem oldu! "Seçimi kaybettim ve..."

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yerel seçimlerde sonucu en çok merak edilen kent olan İstanbul'da CHP adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden göreve seçildi.

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Oyunu kullanan ünlü isimlerden seçim sonrası paylaşımlar geldi. Paylaşım yapanlardan biri de İbrahim Tatlıses oldu.

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"DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN"

Seçimden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu.

Tatlıses, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun. Ben evleniyorum."

TATLISESSS

Yerel Seçim 2024


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